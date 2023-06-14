Британия и ЕС не могут договориться, куда направить 2,3 млрд фунтов от продажи Челси — Finance.ua

Британия и ЕС не могут договориться, куда направить 2,3 млрд фунтов от продажи Челси Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Британия и ЕС не могут договориться, куда направить 2,3 млрд фунтов от продажи Челси

Вырученные от продажи футбольного клуба Челси 2,3 миллиарда фунтов стерлингов находятся в подвешенном состоянии на фоне требований Европейского Союза о том, как эти деньги следует израсходовать.

Об этом пишет издание The Telegraph

Во время продажи клуба российский олигарх Роман Абрамович обещал, что деньги будут использованы для «всех жертв войны в Украине», а также на поддержку «долгосрочной работы по восстановлению».

Сейчас деньги остаются на замороженном счете. Расследование Telegraph Sport установило, что серьезная причина задержки — консультации британского правительства касательно ЕС.

Евросоюз настаивает на том, чтобы деньги были потрачены непосредственно в Украине, а не на тех, кто пострадал от конфликта.

Независимый фонд, созданный для управления фондами, созданный Майком Пенроузом, бывшим исполнительным директором Unicef ​​в Великобритании, не может объяснить, почему правительство заняло такую ​​позицию.

Для некоторых источников, близких к переговорам, стало неожиданностью, что британское правительство, похоже, не разделяет требования Брюсселя.

Сделка по продаже Ф К Челси — под британской юрисдикцией, но правительство привлекло ЕС к подписанию сделки по фонду, поскольку Абрамович получил португальский паспорт в 2021 году.

Издание обратилось к правительству для объяснения проволочек, но там отказались назвать ЕС в качестве причины.

«Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее почувствовала выгоду от этих денег, особенно с учетом недавнего разрушения Каховской дамбы, но мы должны защитить целостность нашего санкционного режима», — отметил источник издания.

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Также представитель правительства добавила, что доходы от продаж Челси заморожены на банковском счете в Британии, а независимые эксперты создают фонд для управления и распределения денег на гуманитарные цели в Украине. Затем нужно будет подать заявку на получение лицензии, чтобы перевести средства в фонд.

Ранее уже сообщалось, что фонд, создаваемый для передачи на помощь Украине $2,9 млрд от продажи российским миллиардером Романом Абрамовичем футбольного клуба Челси, почти готов к работе, но утверждение правительством Британии длится дольше, чем ожидалось.

НВ По материалам:

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