Польша заморозила российские активы на миллиард евро: что нужно для их конфискации — Finance.ua

Польша заморозила российские активы на миллиард евро: что нужно для их конфискации Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Польша заморозила российские активы на миллиард евро: что нужно для их конфискации

Польша уже заморозила активы российских олигархов на сумму свыше миллиарда евро, однако для того чтобы их конфисковать, необходимо внести поправки в Конституцию.

Как сообщает польское издание Wprost , в польском Сейме состоялось второе чтение законопроекта, принятие которого позволит на законных основаниях конфисковать российские активы.

Законопроект предлагается дополнить пунктом, который позволит Госказначейству Польши изымать находящееся под юрисдикцией Республики Польша имущество, которое может использоваться для поддержки российской агрессии. Отмечается, что арестованные активы будут использованы в полном объеме для поддержки жертв российской агрессии.

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Как сообщил министр Совета министров Польши Лукаш Шрайбер, сумма замороженных активов российских олигархов превышает миллиард евро, «так что речь идет о достаточно больших ресурсах».

Шрайбер также призвал оппозицию проголосовать за эти перемены.

В настоящее время проект передан в чрезвычайную комиссию для рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Конституцию Республики Польша.

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает возможность передать Украине прибыль от замороженных активов россии почти на 200 миллиардов евро.

Также Бельгия передала Украине пакет помощи на 92 миллиона евро, полученных от налоговых поступлений от замороженных российских активов.

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УНІАН По материалам:

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