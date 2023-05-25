ЕС может передать Украине прибыль от замороженных российских активов на 196 млрд евро — Finance.ua

ЕС может передать Украине прибыль от замороженных российских активов на 196 млрд евро Сегодня 12:48

ЕС может передать Украине прибыль от замороженных российских активов на 196 млрд евро

Европейский Союз может передать Украине прибыль от замороженных российских активов на сумму 196,6 млрд евро, пишет Financial Times.

По словам осведомленных людей, официальные лица государств-членов и Европейской комиссии в среду изучили варианты оттока процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в бельгийском расчетном центре Euroclear.

Как отмечается, такой шаг не приведет к экспроприации самих активов, но все же приведет к эскалации финансового давления Запада на россию с целью помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

По данным правительства Бельгии, из 196,6 млрд евро замороженных активов, 180 млрд евро — это активы российского центрального банка.

Чиновники Е С заинтересованы в том, чтобы прибыль, полученная от реинвестирования, была отправлена в Украину.

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Нынешняя ситуация с высокими процентными ставками, а также накопление платежей из-за санкций привели к тому, что расчетная палата получила хорошую прибыль. Так, в первом квартале этого года Euroclear сообщила о выплате процентов в объеме 734 млн евро на остатки денежных средств от активов, находящихся под санкциями.

Некоторые чиновники считают, что этот принцип можно применить к более широкому кругу замороженных российских активов, в том числе к застрявшим в люксембургской расчетной компании Clearstream.

По словам источников, «финансовые учреждения не знают, что делать с этими деньгами», и вариант направления прибыли на помощь Украине видится многообещающим.

Как отмечается, несколько человек предупредили, что необходимо учесть юридические последствия, и такой шаг, вероятно, потребует более широкой международной поддержки, поскольку он может повлиять на финансовые рынки. В 2022 году Euroclear владела ценными бумагами на сумму 35,6 трлн евро.

ЕС также рассматривает возможность активного управления прибылью для получения большего количества средств. Это можно сделать через механизм управления активами или через саму Euroclear, которая будет инвестировать активы в соответствии с инструкциями.

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Однако этот шаг может иметь юридические последствия для структуры, обычно выступает только как хранитель. Как отмечается, необходимо найти баланс между «защитой роли Euroclear» и «перекачкой денег в Украину».

Euroclear сталкивается с судебными исками со стороны контрагентов в россии, чтобы заставить компанию передать платежи. В марте регулирующий орган заявил, что не будет распределять «никакой прибыли, связанной с российскими санкциями, пока ситуация не прояснится».

Бельгийское правительство отдельно заявило, что намерено использовать налоговые поступления от прибыли, полученной от замороженных активов в Euroclear, для помощи Украине, потратив деньги на военную и гуманитарную помощь, а также на помощь беженцам. По словам правительственного чиновника, в текущем году Бельгия рассчитывает получить не менее 625 млн евро в виде налогов на проценты.

Чиновники Е С намерены представить более конкретные предложения по российским активам на встрече лидеров ЕС в конце июня.

Еврокомиссия заявила, что «изучает способы использования российских замороженных активов», чтобы «гарантировать, что россия возместит ущерб, причиненный Украине». Как указывается, переговоры с международными партнерами продолжаются, но они «сложны как с юридической, так и с технической точки зрения». Euroclear и Clearstream от комментариев отказались.

УНН По материалам:

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