Пышный рассказал, сколько активов центробанка рф заморожено на Западе — Finance.ua

Пышный рассказал, сколько активов центробанка рф заморожено на Западе Сегодня 12:16 — Фондовый рынок

Пышный рассказал, сколько активов центробанка рф заморожено на Западе

На Западе заморожены до $350 миллиардов активов центробанка россии.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Нужно внимательно читать статистику. Там все видно и есть. А еще, вы знаете, нужно слушать внимательно и смотреть на лицо главы центрального банка россии набиулиной, как она нервничает, понимая, что санкции Соединенных Штатов и Европы, которыми были заблокированы активы Фонда национального благосостояния россии, который, по сути, был кошельком, путем которого финансировалась эта война, что эти блокирующие санкции вместе с тем, что уже было задействовано, а десятый пакет санкций Европейского Союза мощный, и очередная волна санкционного давления, которую ввели Соединенные Штаты, так же очень мощная, работают, и она понимает, что уже в в следующем полугодии она должна прибегнуть к покрытию бюджетного дефицита рф путем печати денег. Это запускает спираль. Эта спираль приведет россию к экономическо-финансовому краху, а политический режим путина — к банкротству», — сказал он.

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По словам Пышного, сейчас на Западе заморожены активы центробанка рф — до 350 млрд долларов США.

«В общей сложности звучит сумма от трехсот до трехсот пятидесяти миллиардов заблокированных средств центрального банка. Я бы к этому еще добавлял заблокированные активы российских олигархов, которые являются прямыми соучастниками этой войны и бенефициарами путинского режима, и теми, кто его поддерживает и продолжает финансировать. Следовательно, они должны понести соответствующую ответственность, в том числе материальную», — отметил глава Национального банка Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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