Пышный рассказал, сколько активов центробанка рф заморожено на Западе — Finance.ua
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Пышный рассказал, сколько активов центробанка рф заморожено на Западе

Фондовый рынок
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Пышный рассказал, сколько активов центробанка рф заморожено на Западе
Пышный рассказал, сколько активов центробанка рф заморожено на Западе
На Западе заморожены до $350 миллиардов активов центробанка россии.
Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
«Нужно внимательно читать статистику. Там все видно и есть. А еще, вы знаете, нужно слушать внимательно и смотреть на лицо главы центрального банка россии набиулиной, как она нервничает, понимая, что санкции Соединенных Штатов и Европы, которыми были заблокированы активы Фонда национального благосостояния россии, который, по сути, был кошельком, путем которого финансировалась эта война, что эти блокирующие санкции вместе с тем, что уже было задействовано, а десятый пакет санкций Европейского Союза мощный, и очередная волна санкционного давления, которую ввели Соединенные Штаты, так же очень мощная, работают, и она понимает, что уже в в следующем полугодии она должна прибегнуть к покрытию бюджетного дефицита рф путем печати денег. Это запускает спираль. Эта спираль приведет россию к экономическо-финансовому краху, а политический режим путина — к банкротству», — сказал он.
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По словам Пышного, сейчас на Западе заморожены активы центробанка рф — до 350 млрд долларов США.
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«В общей сложности звучит сумма от трехсот до трехсот пятидесяти миллиардов заблокированных средств центрального банка. Я бы к этому еще добавлял заблокированные активы российских олигархов, которые являются прямыми соучастниками этой войны и бенефициарами путинского режима, и теми, кто его поддерживает и продолжает финансировать. Следовательно, они должны понести соответствующую ответственность, в том числе материальную», — отметил глава Национального банка Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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