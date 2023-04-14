США хотят использовать замороженные активы россии для восстановления Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США хотят использовать замороженные активы россии для восстановления Украины

Казна и Политика
12
США хотят использовать замороженные активы россии для восстановления Украины
США хотят использовать замороженные активы россии для восстановления Украины
Соединенные Штаты работают над возможностью направления заблокированных российских активов на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине и вместе с союзниками обсуждают, как можно привлечь на это замороженные $300 миллиардов центробанка россии.
Об этом заявила в четверг во время Форума партнерства США-Украина заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
«Среди прочего, мы работаем над тем, чтобы россия заплатила за то, что она разрушила», — отметила Нуланд.
Читайте также
Она подчеркнула, что при поддержке американского Конгресса Минюст США имеет новые полномочия по использованию незаконных активов, конфискованных у российских олигархов — для помощи в восстановлении Украины.
Место для вашей рекламы
«В феврале мы объявили о первом транше в размере $5,4 миллиона по этому полномочию, и будет еще больше объявлений позже», — отметила замгоссекретаря Соединенных Штатов.
Читайте также
Она также отметила, что сейчас «продолжаются дискуссии об около $300 миллиардов активов российского центробанка, замороженных нами и нашими союзниками».
Напомним, администрация президента Байдена в марте 2022 г. создала так называемую группу Task Force KleptoCapture на базе Министерства юстиции США. Среди ее главных задач — применение санкций против российских олигархов и конфискация их незаконно заработанных активов в ответ на вторжение россии в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.