США хотят использовать замороженные активы россии для восстановления Украины — Finance.ua

США хотят использовать замороженные активы россии для восстановления Украины Сегодня 10:45 — Казна и Политика

США хотят использовать замороженные активы россии для восстановления Украины

Соединенные Штаты работают над возможностью направления заблокированных российских активов на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине и вместе с союзниками обсуждают, как можно привлечь на это замороженные $300 миллиардов центробанка россии.

Об этом заявила в четверг во время Форума партнерства США-Украина заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Среди прочего, мы работаем над тем, чтобы россия заплатила за то, что она разрушила», — отметила Нуланд.

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Она подчеркнула, что при поддержке американского Конгресса Минюст США имеет новые полномочия по использованию незаконных активов, конфискованных у российских олигархов — для помощи в восстановлении Украины.

«В феврале мы объявили о первом транше в размере $5,4 миллиона по этому полномочию, и будет еще больше объявлений позже», — отметила замгоссекретаря Соединенных Штатов.

Она также отметила, что сейчас «продолжаются дискуссии об около $300 миллиардов активов российского центробанка, замороженных нами и нашими союзниками».

Напомним, администрация президента Байдена в марте 2022 г. создала так называемую группу Task Force KleptoCapture на базе Министерства юстиции США. Среди ее главных задач — применение санкций против российских олигархов и конфискация их незаконно заработанных активов в ответ на вторжение россии в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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