Союзники обвиняют Швейцарию в низкой активности в блокировании активов рф — Finance.ua

Союзники обвиняют Швейцарию в низкой активности в блокировании активов рф Сегодня 20:44 — Фондовый рынок

Союзники обвиняют Швейцарию в низкой активности в блокировании активов рф

В правительстве Швейцарии не согласны с критикой европейских стран относительно того, что Берн недостаточно активно замораживает российские активы.

Об этом в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила директор правительственного департамента Государственного секретариата по экономическим вопросам Гелен Будлигер-Артиеда.

По ее словам, Берн заморозил 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,3 миллиарда долларов) активов с момента введения санкций против россии после ее вторжения в Украину в прошлом году.

Читайте также Бельгия заработала 625 млн евро на замороженных активах россии — Le Soir

Она добавила, что это эквивалент примерно «доброй трети» 23,4 миллиарда долларов, замороженных во всем Европейском союзе.

Швейцария не является членом ЕС, но поддержала санкции союза в отношении России. Будлигер-Артиеда выразила удивление тем, что Швейцарию можно обвинить в «небрежном» выполнении своих обязательств.

На прошлой неделе страны G7 обратились в Швейцарию с просьбой активнее замораживать активы российских олигархов. Конфиденциальное письмо, отправленное правительству Швейцарии, было подписано всеми послами стран G7 в Берне.

«Когда мы встречаемся на техническом уровне с ЕС, Великобританией и Соединенными Штатами, мы никогда не слышим такой критики. Очевидно, что есть недоразумения», — сказала Будлигер-Артиеда.

Читайте также В ЕС хотят инвестировать в замороженные активы рф и прибыль передать Украине

Она подчеркнула, что цифра от 50 до 100 миллиардов франков изначально была распространена как возможная оценка российских средств под управлением, но это не оценка Швейцарии.

«Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство», — заявила она.

На вопрос, могут ли замороженные активы быть конфискованы для финансирования возможного восстановления Украины, Будлигер-Артиеда ответила, что если это произойдет, «права собственности будут нарушены».

Читайте также ЕС до сих пор не может найти и заморозить 136 млрд евро российских активов

«Конфискация частных активов в Швейцарии не разрешается, если они имеют законное происхождение и не имеют доказанного криминального прошлого», — сказала она.

Напомним, еще в ноябре 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы затем передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной рф.

По информации СМИ, Еврокомиссия предлагает объединить замороженные российские активы на европейском или международном уровне для инвестирования, а прибыль от этого инвестирования можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.