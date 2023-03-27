В ЕС хотят инвестировать в замороженные активы рф и прибыль передать Украине — Finance.ua
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В ЕС хотят инвестировать в замороженные активы рф и прибыль передать Украине

Фондовый рынок
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В ЕС хотят инвестировать в замороженные активы рф и прибыль передать Украине
В ЕС хотят инвестировать в замороженные активы рф и прибыль передать Украине
Еврокомиссия рассматривает возможность получения дохода в размере 2,6% от инвестиций в замороженные активы Центрального банка российской федерации.
Об этом сообщает Politico.
«ЕС изучает юридические варианты использования российских валютных резервов, замороженных в блоке, включая их инвестирование для получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины. Такая беспрецедентная попытка поднимает юридические, политические и экономические вопросы, и страны ЕС в прошлом месяце создали рабочую группу для изучения того, что можно сделать», — говорится в материале.
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Отмечается, что существует консенсус среди государств-членов ЕС о том, что нужно очень тщательно изучить, что можно сделать в соответствии с инструкциями по этим активам.
Politico пишет, что в документе Еврокомиссии, который будет обсуждаться на совещании национальных экспертов, разъясняются правовые основания для инвестирования в российские активы, а также связанные с этим риски и оценки возможной доходности инвестиций.
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Еврокомиссия хочет учесть вторжение рф в Украину, что равносильно исключительному и грубому нарушению международного и гуманитарного права. Этим хотят обосновать доказательства в пользу инвестирования активов российского Центрального банка и получения прибыли в пользу Украины в соответствии с международным правом.
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Комиссия считает, что вложение этих миллиардов в ликвидные активы с высоким рейтингом с относительно коротким сроком погашения может принести значительный годовой доход со средним значением около 2,6%. Около двух третей из 300 млрд долларов замороженных резервов ЦБ рф находятся в странах G7, государствах Евросоюза и Австралии.
Напомним, что по итогам саммита лидеров ЕС, Европейский совет поддержал создание механизма для регистрации ущерба, причиненного россией Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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