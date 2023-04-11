Бельгия заработала 625 млн евро на замороженных активах России — Le Soir — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бельгия заработала 625 млн евро на замороженных активах России — Le Soir

Фондовый рынок
21
Бельгия заработала 625 млн евро на замороженных активах России — Le Soir
Бельгия заработала 625 млн евро на замороженных активах России — Le Soir
Бельгия в 2022 году получила 625 млн евро в результате налогообложения доходов замороженных российских активов.
Об этом сообщает Le Soir.
В результате недавнего аудита госбюджета правительство Бельгии продемонстрировало значительный объем непредвиденных доходов. Речь идет о 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов россии.
Читайте также
Le Soir пишет, что в Бельгии заморожено 250,6 млрд российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Euroclear реинвестировал эти деньги, в результате получил сверхдоходы в размере 821 млн евро. С последней суммы сняли налог по повышенной ставке.
Глава бельгийского казначейства Александер Де Гест ранее сообщал, что 191,9 млрд евро из замороженных в Бельгии российских средств относятся к транзакциям. А 58,7 млрд евро к активам, в основном в виде ценных бумаг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.