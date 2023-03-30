Активы на десятки миллиардов: стало известно, какое имущество рф арестовано в Украине — Finance.ua
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Активы на десятки миллиардов: стало известно, какое имущество рф арестовано в Украине

Казна и Политика
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Активы на десятки миллиардов: стало известно, какое имущество рф арестовано в Украине
Активы на десятки миллиардов: стало известно, какое имущество рф арестовано в Украине
Украина уже арестовала 41 млрд гривен российских активов.
Об этом рассказал директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник в эфире марафона «Единые новости».
Речь идет о технике, производственных мощностях и прочем.
«Это и разнообразная техника, и производственные мощности, это товарно-материальные ценности, в том числе строительные материалы и горюче-смазочные, которые уже используются нашими ВСУ», — отметил Вадим Мельник.
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По словам директора Бюро экономической безопасности, одним из крупных кейсов в БЭБ считают арест целостного имущественного комплекса: речь идет о горнодобывающем комбинате.
Напомним, суд арестовал «припрятанные» активы Оксаны Марченко, жены Медведчука, более чем на 440 млн грн.
Европейский союз пытается найти и заморозить находящиеся под санкциями активы российских миллиардеров. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций россии в ЕС оценивался в 136 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Апостроф
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