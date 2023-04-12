Украина рассчитывает за 5-7 лет получить до $100 миллиардов из арестованных в мире активов рф — Finance.ua

Украина рассчитывает за 5-7 лет получить до $100 миллиардов из арестованных в мире активов рф Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Украина рассчитывает за 5-7 лет получить до $100 миллиардов из арестованных в мире активов рф

Украина рассчитывает за 5-7 лет получить около 100 млрд долларов за счет арестованных по всему миру российских суверенных активов.

Об этом сказал главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя Офиса Президента Украины Олег Гавриш.

Он напомнил, что в настоящее время наше государство оценивает нанесенный российской агрессией материальный ущерб в 700-800 млрд дол. И с каждым днем войны эта сумма растет.

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По данным Офиса генпрокурора, за время полномасштабного вторжения враг уничтожил и серьезно повредил 74,4 тыс. жилых домов, почти 2,5 тыс. учебных заведений, 500 больниц, 400 культурных и 120 религиозных сооружений, 4,5 тыс. объектов сетей и коммуникаций, а также 12 тысяч других объектов. Если говорить об энергетической инфраструктуре, то рф разрушила 114 объектов, нанеся в общей сложности 279 ударов. Больше всего таких атак совершено на Днепропетровщину (34) и на Харьковщину (30)", — рассказал Гавриш.

Для компенсации Украина прежде всего рассчитывает получить арестованные по всему миру российские суверенные (принадлежащие государству-агрессору и госкомпаниям россии) активы.

«Это сложный и длительный процесс. Но он продвигается. Есть соответствующие решения ООН и многих стран. И эти деньги — примерно 100 млрд долл. — мы надеемся вернуть за 5-7 лет, хотя в некоторых случаях речь может идти и о 10 годах», — уточнил чиновник.

Готовятся и механизмы изъятия других российских активов за рубежом — например, недвижимости или промышленных объектов и бизнеса, принадлежащих российским государственным компаниям и находящимся под санкциями олигархам.

Уже есть успешный опыт изъятия активов российского бизнеса на территории Украины. В качестве примера Гавриш привел решение Высшего антикоррупционного суда о конфискации части в киевском ТРЦ Ocean Plaza, принадлежавшей российскому олигарху Ротенбергу.

«Но мы понимаем, что даже если удастся арестовать все активы россии по миру, полностью привлечь на послевоенное восстановление эти средства, возможно, не удастся. Тогда мы пойдем в суды и будем преследовать россию столько, сколько потребуется, чтобы забрать все то, что она должна Украине», — заверил Гавриш.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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