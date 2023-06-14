Минфин о репарациях Украины: большинство из $300 замороженных российских миллиардов не в США — Finance.ua

Минфин о репарациях Украины: большинство из $300 замороженных российских миллиардов не в США Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Минфин о репарациях Украины: большинство из $300 замороженных российских миллиардов не в США

США и союзники заморозили российские активы и они должны остаться замороженными до тех пор, пока рф не заплатит за ущерб, причиненный Украине.

Об этом заявила министр финансов США Дженет Йеллен, передает Голос Америки.

Комментируя тему создания международного механизма репараций для Украины, Йеллен отметила важность сотрудничества с союзниками, поскольку «большинство активов россии не находятся в США».

«С начала российской агрессии мы… работаем вместе с нашими союзниками. Итого мы иммобилизовали около $300 млрд резервов», — уточнила Йеллен.

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Кроме того, она отметила, что США вместе с партнерами обеспечивают, чтобы эти активы оставались иммобилизованными «до разрешения конфликта и до того, как россия заплатит за ущерб, который она причинила».

Напомним, что за время войны россия нанесла Украине многомиллиардный ущерб. По приблизительным подсчетам, он составляет более $140 млрд.

В конце мая советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что россиянам не удастся избежать выплаты репараций Украине.

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УНІАН По материалам:

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