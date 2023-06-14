Минфин о репарациях Украины: большинство из $300 замороженных российских миллиардов не в США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин о репарациях Украины: большинство из $300 замороженных российских миллиардов не в США

Фондовый рынок
11
Минфин о репарациях Украины: большинство из $300 замороженных российских миллиардов не в США
Минфин о репарациях Украины: большинство из $300 замороженных российских миллиардов не в США
США и союзники заморозили российские активы и они должны остаться замороженными до тех пор, пока рф не заплатит за ущерб, причиненный Украине.
Об этом заявила министр финансов США Дженет Йеллен, передает Голос Америки.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Комментируя тему создания международного механизма репараций для Украины, Йеллен отметила важность сотрудничества с союзниками, поскольку «большинство активов россии не находятся в США».
«С начала российской агрессии мы… работаем вместе с нашими союзниками. Итого мы иммобилизовали около $300 млрд резервов», — уточнила Йеллен.
Читайте также
Кроме того, она отметила, что США вместе с партнерами обеспечивают, чтобы эти активы оставались иммобилизованными «до разрешения конфликта и до того, как россия заплатит за ущерб, который она причинила».
Напомним, что за время войны россия нанесла Украине многомиллиардный ущерб. По приблизительным подсчетам, он составляет более $140 млрд.
Место для вашей рекламы
В конце мая советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что россиянам не удастся избежать выплаты репараций Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.