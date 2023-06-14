Минфин о репарациях Украины: большинство из $300 замороженных российских миллиардов не в США — Finance.ua

Минфин о репарациях Украины: большинство из $300 замороженных российских миллиардов не в США
США и союзники заморозили российские активы и они должны остаться замороженными до тех пор, пока рф не заплатит за ущерб, причиненный Украине.
Об этом заявила министр финансов США Дженет Йеллен, передает Голос Америки.
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Комментируя тему создания международного механизма репараций для Украины, Йеллен отметила важность сотрудничества с союзниками, поскольку «большинство активов россии не находятся в США».
«С начала российской агрессии мы… работаем вместе с нашими союзниками. Итого мы иммобилизовали около $300 млрд резервов», — уточнила Йеллен.
Кроме того, она отметила, что США вместе с партнерами обеспечивают, чтобы эти активы оставались иммобилизованными «до разрешения конфликта и до того, как россия заплатит за ущерб, который она причинила».
Напомним, что за время войны россия нанесла Украине многомиллиардный ущерб. По приблизительным подсчетам, он составляет более $140 млрд.
В конце мая советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что россиянам не удастся избежать выплаты репараций Украине.
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