Кабмин хочет покрыть долги по коммуналке за время оккупации репарациями из рф — Finance.ua

Кабмин хочет покрыть долги по коммуналке за время оккупации репарациями из рф Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Кабмин хочет покрыть долги по коммуналке за время оккупации репарациями из рф

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект об особенностях предоставления некоторых услуг в сфере энергетики и коммунальных услуг в условиях военного положения. Убытки предприятий компенсируют репарациями из россии.

Об этом свидетельствует проект закона № 9236

Согласно законопроекту, компенсация убытков предприятий на территории, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, осуществляется за счет средств от возмещения российской федерацией материального ущерба, причиненного в результате временной оккупации государству Украина.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предприятия круглосуточно обеспечивают предоставление услуг на таких территориях, однако не получают за них оплату и, соответственно, несут убытки.

«При таких обстоятельствах начисление платы за жилищно-коммунальные услуги производится и счета на их оплату выставляются законным владельцам помещений, принудительно выселенным российскими оккупантами, которые фактически потребляют эти услуги», — говорится в документе.

Законопроект предлагает предоставить Кабинету министров полномочия по определению особенностей хозяйственной деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг и порядок компенсации убытков, полученных на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных российской федерацией после 24 февраля 2022 года.

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