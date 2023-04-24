Кабмин начинает тестирование программы "єВідновлення". Когда начнут платить компенсации за жилье — Finance.ua
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Кабмин начинает тестирование программы "єВідновлення". Когда начнут платить компенсации за жилье

Казна и Политика
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Кабмин начинает тестирование программы "єВідновлення". Когда начнут платить компенсации за жилье
Кабмин начинает тестирование программы "єВідновлення". Когда начнут платить компенсации за жилье
Кабинет Министров утвердил постановление, позволяющее начать тестирование программы. Восстановление по выплате средств на ремонт поврежденного в результате войны жилья. Также принят порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Полученные целевые средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке», — объяснил глава правительства.

Кому будут отдавать приоритет

По словам премьер-министра, приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.
«Каждое восстановленное жилье — это шаг к большому восстановлению и возрождению Украины», — подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства дал задачу вице-премьер-министру по восстановлению Александру Кубракову и Министерству цифровой трансформации прокоммуницировать все необходимые детали программы.

Справка Finance.ua:

  • ранее президент подписал закон о компенсации разрушенного жилья в результате военных действий;
  • потерпевшие получат денежный сертификат, предназначенный для покупки нового жилья;
  • в Киеве и Львове доступное жилье на вторичке на несколько комнат в советских панельных домах спальников обойдется в среднем в 2,1 миллиона гривен, а в Одессе — от 1,5 миллиона гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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