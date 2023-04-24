Кабмин начинает тестирование программы "єВідновлення". Когда начнут платить компенсации за жилье — Finance.ua

Кабмин начинает тестирование программы "єВідновлення". Когда начнут платить компенсации за жилье
Кабинет Министров утвердил постановление, позволяющее начать тестирование программы. Восстановление по выплате средств на ремонт поврежденного в результате войны жилья. Также принят порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Полученные целевые средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке», — объяснил глава правительства.
Кому будут отдавать приоритет
По словам премьер-министра, приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.
«Каждое восстановленное жилье — это шаг к большому восстановлению и возрождению Украины», — подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства дал задачу вице-премьер-министру по восстановлению Александру Кубракову и Министерству цифровой трансформации прокоммуницировать все необходимые детали программы.
Справка Finance.ua:
- ранее президент подписал закон о компенсации разрушенного жилья в результате военных действий;
- потерпевшие получат денежный сертификат, предназначенный для покупки нового жилья;
- в Киеве и Львове доступное жилье на вторичке на несколько комнат в советских панельных домах спальников обойдется в среднем в 2,1 миллиона гривен, а в Одессе — от 1,5 миллиона гривен.
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