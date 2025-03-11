Британія обіцяє розблокувати $2,88 мільярда з продажу «Челсі» і передати їх Україні — Finance.ua

Британія обіцяє розблокувати $2,88 мільярда з продажу «Челсі» і передати їх Україні Сьогодні 11:47

Британія обіцяє розблокувати $2,88 мільярда з продажу «Челсі» і передати їх Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити «дій», щоб розморозити 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,88 мільярда доларів за актуальним курсом). Йдеться про звернення до суду щодо грошей, які були отримані від продажу футбольного клубу «Челсі» мільярдером з рф Романом Абрамовичем понад два роки тому.

Про це 9 березня повідомили у The Financial Times.

Британці хочуть спрямувати кошти в Україну. Останні пару років вони зберігались на банківському рахунку спеціального трасту, а дискусії щодо їх використання тривають.

«Я засмучений тим, що цього не сталося, це правда — і що гроші потрібно розподіляти, їх потрібно використовувати», — заявив Леммі, запевнивши, що спробує подолати «затор», який виник.

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З його слів, у пріоритеті — не судовий процес, адже на це потрібен час. Однак, за даними джерел, це — один з варіантів на столі. Також у Великій Британії розглядають варіант досягнення угоди з фондом, створеним для зберігання коштів.

Міністр визнав, що є певні «юридичні складнощі» у цьому питанні. Однак він запевнив, що сповнений рішучості розблокувати гроші й готовий зробити для цього «все можливе».

Зазначається, що уряд прагне, щоб кошти були витрачені всередині України. Водночас обговорювана фундація виступає за більш гнучку підтримку, зокрема українських біженців. Сам Абрамовичу у березні 2022 року заявляв, що гроші з фонду підуть на «благо всіх жертв війни в Україні», обіцяючи підтримку у відновленні й виділення коштів на термінові потреби.

«Офіційні особи Великої Британії продовжують обговорення з представниками пана Абрамовича, експертами та міжнародними партнерами, і ми подвоїмо наші зусилля для досягнення рішення», — заявили у МЗС.

Нагадаємо, у червні 2023 року повідомлялось, що російський олігарх Роман Абрамович не підписав угоду про передання коштів від продажу «Челсі» Україні. Він заявив, що частину коштів необхідно віддати «росіянам, що постраждали від війни». Британський уряд на таку пропозицію не погодився, тому гроші залишились замороженими.

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