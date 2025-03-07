Україна отримала від Британії 752 млн фунтів стерлінгів за рахунок доходів від заморожених активів рф — Finance.ua

Україна отримала від Британії 752 млн фунтів стерлінгів за рахунок доходів від заморожених активів рф Сьогодні 15:48 — Казна та Політика

Україна отримала від Британії 752 млн фунтів стерлінгів за рахунок доходів від заморожених активів рф

Україна отримала перший транш від Великої Британії обсягом £752 млн у межах ініціативи G7 ERA. Фінансування надається на 30 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Україна отримала перший транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (майже 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — сказано в повідомленні.

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Кошти буде спрямовано на посилення української обороноздатності.

Нагадаємо, 1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на оборонні потреби.

Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Нагадаємо, у лютому Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме танки, артилерію та ракети різних видів. Вартість пакета допомоги для України буде складав 150 млн фунтів стерлінгів, що приблизно становить 187,5 млн доларів США.

Крім того, на початку року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Історичну угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

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