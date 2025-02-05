Британія надасть Україні ще £55 мільйонів підтримки — Finance.ua

Британія надасть Україні ще £55 мільйонів підтримки Сьогодні 16:29 — Казна та Політика

Британія надасть Україні ще £55 мільйонів підтримки

Велика Британія надасть Україні нову фінансову допомогу на загальну суму у 55 млн фунтів стерлінгів для підвищення стійкості та розвитку обох країн і сприянню 100-річного партнерства.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

«Нова підтримка Великої Британії на загальну суму 55 млн фунтів стерлінгів сприятиме підвищенню стійкості та зростанню Великої Британії та України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпосередня підтримка України з боку Великої Британії та довгострокове партнерство між двома країнами будуть головними питаннями порядку денного під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі до Києва у середу, який на «на власні очі побачить, як підтримка Великої Британії ставить Україну в найбільш можливу сильну позицію з наближенням четвертого року повномасштабного російського вторгнення».

«У рамках візиту міністр закордонних справ зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Сибігою, прем’єр-міністром Шмигалем та віцепрем’єр-міністром Стефанішиною, щоб підтвердити постійну підтримку Великої Британії та обговорити з перших вуст, як Велика Британія та міжнародні партнери можуть забезпечити найбільш можливо сильну позицію України», — йдеться у повідомленні.

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У рамках нової підтримки України Велика Британія надасть 3 млн фунтів стерлінгів на постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.

«У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ця запланована підтримка стане рятівним кругом для найбільш вразливих верств населення Сирії, на відміну від постачання російського зерна жорстокому режиму Асада, який намагався купити прихильність, обтяжуючи сирійську державу дорогими боргами», — підкреслили в уряді.

Крім того, Велика Британія розробила нову схему для сприяння відстеженню викраденого росією зерна з підконтрольних їй українських полів, яке потім перемарковується і продається далі.

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«Під час свого другого офіційного візиту до Києва пан Ламмі оголосить про виділення 17 млн фунтів стерлінгів на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України. Фонд InnovateUkraine стимулюватиме співпрацю між британським, українським та міжнародним бізнесом і науково-дослідними установами з метою пошуку стійких, масштабованих і сталих енергетичних рішень майбутнього», — повідомили у британському уряді.

Крім того, з метою підтримки приватного сектору України та стійкості малого і середнього бізнесу, нова програма економічного відновлення, оголошена раніше британським прем’єром, у рамках 100-річного партнерства, «отримає додаткове фінансування у розмірі 10 млн фунтів стерлінгів, що допоможе відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє».

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«Ще 25 мільйонів фунтів стерлінгів від Великої Британії будуть спрямовані на підтримку України у зміцненні більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг», — зазначається у пресрелізі.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України, згідно з якою Україна отримає близько 2 мільярдів фунтів стерлінгів.

Укрінформ За матеріалами:

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