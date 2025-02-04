Рада ратифікувала кредитну угоду з Великою Британією на 2 млрд фунтів для оборони — Finance.ua

Рада ратифікувала кредитну угоду з Великою Британією на 2 млрд фунтів для оборони Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Рада ратифікувала кредитну угоду з Великою Британією на 2 млрд фунтів для оборони

Верховна Рада 4 лютого ратифікувала рамкову угоду з Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України, згідно з якою Україна отримає близько 2 мільярдів фунтів стерлінгів.

Про це у Telegram повідомив нардеп від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний законопроєкт № 0300 підтримали 245 народних депутатів.

Нагадаємо, 31 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль інформував, що уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією.

Згідно з ним Лондон надасть Києву близько 2 мільярдів фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

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16 січня у Києві з візитом перебував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та підписав угоду про 100-річну співпрацю між двома країнами.

Зокрема документ передбачає посилення військових та оборонно-промислових спроможностей обох країн. Це включає розвиток Збройних сил та співробітництво між оборонно-промисловими базами та передачу технологій для спільного виробництва оборонної продукції.

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