Велика Британія надасть Україні £2 мільярди: на що підуть кошти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Велика Британія надасть Україні £2 мільярди: на що підуть кошти

Казна та Політика
43
Велика Британія надасть Україні £2 мільярди: на що підуть кошти
Велика Британія надасть Україні £2 мільярди: на що підуть кошти
Велика Британія виділить Україні 2 мільярди фунтів стерлінгів (близько 2,4 мільярда євро) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
31 січня уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей.
Читайте також
За цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщувати й в Україні.
Шмигаль зауважив, що завдяки цьому Україна зможе суттєво посилити обороноздатність.
Нагадаємо, 16 січня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це його перша поїздка до України із часу вступу на посаду.
Читайте також
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про «100-річне партнерство», що стосується військового співробітництва, партнерства в енергетичному секторі та інших сферах.
Стармер також сказав, що його країна продовжить навчання українських військових. За три роки повномасштабної війни понад 50 тисяч військовослужбовців з України вже пройшли підготовку у Великій Британії.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.