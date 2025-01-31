Велика Британія надасть Україні £2 мільярди: на що підуть кошти — Finance.ua

Велика Британія надасть Україні £2 мільярди: на що підуть кошти Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Велика Британія надасть Україні £2 мільярди: на що підуть кошти

Велика Британія виділить Україні 2 мільярди фунтів стерлінгів (близько 2,4 мільярда євро) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

31 січня уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей.

За цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщувати й в Україні.

Шмигаль зауважив, що завдяки цьому Україна зможе суттєво посилити обороноздатність.

Нагадаємо, 16 січня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це його перша поїздка до України із часу вступу на посаду.

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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про «100-річне партнерство», що стосується військового співробітництва, партнерства в енергетичному секторі та інших сферах.

Стармер також сказав, що його країна продовжить навчання українських військових. За три роки повномасштабної війни понад 50 тисяч військовослужбовців з України вже пройшли підготовку у Великій Британії.

hromadske За матеріалами:

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