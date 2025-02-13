Велика Британія оголосила про новий пакет для України — Finance.ua

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Велика Британія оголосила про новий пакет для України

Казна та Політика
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Велика Британія оголосила про новий пакет для України
Велика Британія оголосила про новий пакет для України
Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме танки, артилерію та ракети різних видів.
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі на засіданні у форматі «Рамштайн».
За його словами, вартість нового пакета допомоги для України буде складати 150 млн фунтів стерлінгів, що приблизно становить 187,5 млн доларів США.
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«Зараз ми ще оголосили про 150 млн фунтів на різні засоби. Танки, артилерійські засоби. І ракети „земля-повітря“, „повітря-повітря“. Бо безпека України — це світова безпека», — сказав Гілі.
Нагадаємо, на початку лютого міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі відвідав Київ з візитом. Він оголосив про виділення Україні допомоги на 55 млн фунтів стерлінгів (близько 68,7 млн доларів). Кошти будуть спрямовані на гуманітарну сферу та підтримку українців і українського бізнесу.
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Крім того, на початку року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Історичну угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.
За матеріалами:
РБК-Україна
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