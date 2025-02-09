Велика Британія виділяє кошти для соціального відновлення України — Finance.ua

Велика Британія виділяє кошти для соціального відновлення України
Уряд Британії виділяє 25 мільйонів фунтів стерлінгів на запуск програми SPIRIT, метою якої є зміцнення системи соціального захисту та розвиток інклюзивних послуг в Україні.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
На що спрямують кошти
Зазначається, що кошти надані у співпраці з урядом України, ЮНІСЕФ та Світовим банком.
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25 млн фунтів стерлінгів британського фінансування буде спрямовано на підтримку інклюзивного та сталого соціального відновлення в Україні.
Ключові напрямки програми включають в себе:
- покращення доступу до соціальних послуг для 10 000 сімей у 10 регіонах України.
- створення Офісу соціального відновлення для координації реформ та співпраці з міжнародними партнерами.
- запуск міжсекторальних ініціатив у сферах охорони здоров’я, економіки та соціального захисту.
Як зазначають у Британії, програма стане важливим кроком у побудові безбар’єрного суспільства та підтримці довгострокового відновлення України.
Нагадаємо, уряд Великої Британії відновив дію програми, яка спрощує візові правила для українських дітей для в’їзду в країну.
«Батько (або законний опікун), який має дозвіл за будь-якою з українських схем, може подати заявку на спонсорство своєї дитини за програмою „Будинки для України“. Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великої Британії протягом 18 місяців», — розповіли у міністерстві.
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