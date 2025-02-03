Велика Британія пом’якшила візові правила для українських дітей — Finance.ua

Велика Британія пом’якшила візові правила для українських дітей
Уряд Великої Британії відновив дію програми, яка спрощує візові правила для українських дітей для в’їзду в країну.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Великої Британії.
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«Батько (або законний опікун), який має дозвіл за будь-якою з українських схем, може подати заявку на спонсорство своєї дитини за програмою „Будинки для України“. Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великої Британії протягом 18 місяців», — розповіли у міністерстві.
У відомстві додали, що ці діти матимуть доступ до освіти, охорони здоров’я, пільг і працевлаштування у відповідності з законодавством країни.
Для отримання візи як дитина-заявник, так і батько-спонсор повинні відповідати всім вимогам програми «Будинки для України».
У лютому милого року британський уряд ухвалив рішення, згідно з яким, українці без права на постійне проживання у Великій Британії більше не могли виступати спонсором людей за програмою «Будинки для України». Ця програма дозволяла людям приймати у себе тих, хто виїхав з України через війну.
Лише британські чи ірландські громадяни, або ті, хто мав право на постійне проживання у Великій Британії, могли виступати спонсорами.
Тоді ж також було закрито програму «Українська сімейна програма», яка дозволяла українцям приєднатися до членів своєї родини, які вже мали постійне місце проживання у Великій Британії.
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