Велика Британія пом’якшила візові правила для українських дітей — Finance.ua

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Велика Британія пом’якшила візові правила для українських дітей

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Велика Британія пом’якшила візові правила для українських дітей
Велика Британія пом’якшила візові правила для українських дітей
Уряд Великої Британії відновив дію програми, яка спрощує візові правила для українських дітей для в’їзду в країну.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Великої Британії.

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«Батько (або законний опікун), який має дозвіл за будь-якою з українських схем, може подати заявку на спонсорство своєї дитини за програмою „Будинки для України“. Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великої Британії протягом 18 місяців», — розповіли у міністерстві.
У відомстві додали, що ці діти матимуть доступ до освіти, охорони здоров’я, пільг і працевлаштування у відповідності з законодавством країни.
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Для отримання візи як дитина-заявник, так і батько-спонсор повинні відповідати всім вимогам програми «Будинки для України».
У лютому милого року британський уряд ухвалив рішення, згідно з яким, українці без права на постійне проживання у Великій Британії більше не могли виступати спонсором людей за програмою «Будинки для України». Ця програма дозволяла людям приймати у себе тих, хто виїхав з України через війну.
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Лише британські чи ірландські громадяни, або ті, хто мав право на постійне проживання у Великій Британії, могли виступати спонсорами.
Тоді ж також було закрито програму «Українська сімейна програма», яка дозволяла українцям приєднатися до членів своєї родини, які вже мали постійне місце проживання у Великій Британії.
За матеріалами:
Укрінформ
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