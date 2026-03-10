Абрамович не хоче віддавати Україні кошти від продажу «Челсі» Сьогодні 13:34

Майже через чотири роки кошти від угоди залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії

Юристи російського бізнесмена Романа Абрамовича попередили уряд Великої Британії, що він оскаржуватиме будь-які спроби конфіскувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 3,34 млрд доларів), отримані від продажу футбольного клубу «Челсі». За їхніми словами, ці кошти належать самому бізнесмену.

Про це повідомляє Reuters.

Кошти залишаються замороженими з 2022 року

Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це призвело до термінового продажу клубу «Челсі» у 2022 році.

Майже через чотири роки кошти від угоди залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії. Причиною є суперечка щодо того, як саме мають бути використані ці гроші.

Минулого року британський уряд попередив Абрамовича, що він має погодитися на передачу коштів, інакше справа може бути передана до суду.

Позиція адвокатів бізнесмена

Юристи Абрамовича з юридичної фірми Kobre & Kim заявили, що кошти від продажу клубу «повністю належать» їхньому клієнту. Вони також звинуватили британський уряд у «політично вмотивованих і публічних заявах» щодо бізнесмена.

За словами адвокатів, Абрамович і надалі готовий спрямувати ці кошти на благодійні цілі. Водночас затримка у вирішенні питання, на їхню думку, пов’язана з обмеженнями уряду щодо використання грошей.

«Уряд Великобританії, схоже, розглядає цю пропозицію про пожертвування як форму покарання для пана Абрамовича», — ідеться в листі юристів, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер у відповідь на лист заявила, що Абрамович має виконати свої зобов’язання.

Британський уряд наполягає, щоб кошти були використані виключно для допомоги Україні.

За інформацією джерел, Абрамович виступає за більш гнучкі умови використання коштів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд Великої Британії готовий звернутися до суду, щоб нарешті спрямувати Україні кошти від продажу футбольного клубу «Челсі». «Уряд рішуче налаштований передати кошти, отримані з продажу футбольного клубу „Челсі“, на підтримку гуманітарних проєктів в Україні. Ми розчаровані, що досі не вдалося досягти згоди з Абрамовичем. Ми готові подати до суду, якщо це буде потрібно», — йшлося в спільній заяві міністерки фінансів Рейчел Рівз і міністра закордонних справ Девіда Леммі.

