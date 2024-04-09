Абрамович подав новий позов проти ЄС через санкції — Finance.ua
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Абрамович подав новий позов проти ЄС через санкції

Світ
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Абрамович подав новий позов проти ЄС через санкції
Абрамович подав новий позов проти ЄС через санкції
російський мільярдер Роман Абрамович повторно оскаржуватиме санкції Європейського Союзу, запроваджені проти нього після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У грудні минулого року суд визнав санкції законними.
Про це пише Euronews.
Абрамович заперечує звʼязок із президентом рф путіним. Бізнесмен 8 квітня звернувся до суду ЄС, стверджуючи, що суди нижчих інстанцій не розглянули його скарги належним чином.
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Це одна із багатьох справ у складній судовій боротьбі щодо режиму санкцій, у якій різні особи, від колишнього президента України Віктора Януковича до гонщика Формули-1 Микити Мазепіна, потягнулися до судів із різним ступенем успіху, зазначило агентство.
Представник Європейської комісії не одразу відповів на прохання прокоментувати апеляцію Абрамовича, але раніше заявив, що рішення ЄС було «законним і заснованим на достатньо вагомих підставах».
Нагадаємо, колишній власник ФК «Челсі» Роман Абрамович, який також має ізраїльське громадянство, є одним із найвпливовіших бізнесменів у світі та входить до топ-20 найбагатших людей росії. Forbes оцінює його статки в $9,7 млрд.
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Санкції проти Абрамовича ЄС запровадив 15 березня 2022 року у межах четвертого пакету санкцій ЄС проти рф.
Абрамович також потрапив під санкції Великої Британії. Його звинуватили в причетності до дестабілізації України, підриву та загрози територіальній цілісності країни.
За матеріалами:
Forbes.ua
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