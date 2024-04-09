Абрамович подав новий позов проти ЄС через санкції — Finance.ua

Абрамович подав новий позов проти ЄС через санкції
російський мільярдер Роман Абрамович повторно оскаржуватиме санкції Європейського Союзу, запроваджені проти нього після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У грудні минулого року суд визнав санкції законними.
Про це пише Euronews.
Абрамович заперечує звʼязок із президентом рф путіним. Бізнесмен 8 квітня звернувся до суду ЄС, стверджуючи, що суди нижчих інстанцій не розглянули його скарги належним чином.
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Це одна із багатьох справ у складній судовій боротьбі щодо режиму санкцій, у якій різні особи, від колишнього президента України Віктора Януковича до гонщика Формули-1 Микити Мазепіна, потягнулися до судів із різним ступенем успіху, зазначило агентство.
Представник Європейської комісії не одразу відповів на прохання прокоментувати апеляцію Абрамовича, але раніше заявив, що рішення ЄС було «законним і заснованим на достатньо вагомих підставах».
Нагадаємо, колишній власник ФК «Челсі» Роман Абрамович, який також має ізраїльське громадянство, є одним із найвпливовіших бізнесменів у світі та входить до топ-20 найбагатших людей росії. Forbes оцінює його статки в $9,7 млрд.
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Санкції проти Абрамовича ЄС запровадив 15 березня 2022 року у межах четвертого пакету санкцій ЄС проти рф.
Абрамович також потрапив під санкції Великої Британії. Його звинуватили в причетності до дестабілізації України, підриву та загрози територіальній цілісності країни.
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