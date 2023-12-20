Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС — Finance.ua

Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС

російський мільярдер Роман Абрамович програв судовий процес щодо скасування санкцій, введених проти нього Європейським Союзом після вторгнення росії до України. ЄС залишив обмеження в силі.

Про це пише Reuters.

Суд, який також відхилив вимоги Абрамовича щодо компенсації, відзначив його роль у російській сталеливарній компанії Evraz та той факт, що сталь є основним джерелом доходів російського уряду.

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«Генеральний суд відхиляє позов, поданий паном Абрамовичем, тим самим підтверджуючи вжиті проти нього обмежувальні заходи», — йдеться в ухвалі суду ЄС.

Суд повідомив, що ЄС не помилився у своїй оцінці, вирішивши включити, а потім зберегти у санкційних списках Абрамовича, «враховуючи його роль у групі Evraz і, зокрема, в її материнській компанії».

Нагадаємо, після вторгнення рф до України у лютому 2022 року ЄС ввів санкції проти російських чиновників та безлічі російських бізнесменів, одночасно заморозивши російські активи на сотні мільярдів доларів.

Обмеження щодо Абрамовича ЄС запровадив 15 березня у рамках четвертого пакета санкцій ЄС проти рф. Своє рішення Брюссель обґрунтував тим, що Абрамович — «російський олігарх, який має давні та тісні звʼязки з володимиром путіним», що «допомогло бізнесмену зберегти свої статки». Крім того, оподаткування бізнесу мільярдера є «істотним джерелом надходжень» до російського бюджету. Абрамович подав судовий позов проти санкцій ЄС.

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