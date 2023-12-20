Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС

Фондовий ринок
16
Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС
Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС
російський мільярдер Роман Абрамович програв судовий процес щодо скасування санкцій, введених проти нього Європейським Союзом після вторгнення росії до України. ЄС залишив обмеження в силі.
Про це пише Reuters.
Суд, який також відхилив вимоги Абрамовича щодо компенсації, відзначив його роль у російській сталеливарній компанії Evraz та той факт, що сталь є основним джерелом доходів російського уряду.
Читайте також
«Генеральний суд відхиляє позов, поданий паном Абрамовичем, тим самим підтверджуючи вжиті проти нього обмежувальні заходи», — йдеться в ухвалі суду ЄС.
Суд повідомив, що ЄС не помилився у своїй оцінці, вирішивши включити, а потім зберегти у санкційних списках Абрамовича, «враховуючи його роль у групі Evraz і, зокрема, в її материнській компанії».
Нагадаємо, після вторгнення рф до України у лютому 2022 року ЄС ввів санкції проти російських чиновників та безлічі російських бізнесменів, одночасно заморозивши російські активи на сотні мільярдів доларів.
Читайте також
Обмеження щодо Абрамовича ЄС запровадив 15 березня у рамках четвертого пакета санкцій ЄС проти рф. Своє рішення Брюссель обґрунтував тим, що Абрамович — «російський олігарх, який має давні та тісні звʼязки з володимиром путіним», що «допомогло бізнесмену зберегти свої статки». Крім того, оподаткування бізнесу мільярдера є «істотним джерелом надходжень» до російського бюджету. Абрамович подав судовий позов проти санкцій ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.