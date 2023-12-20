Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС — Finance.ua

Абрамович програв суд щодо зняття санкцій ЄС
російський мільярдер Роман Абрамович програв судовий процес щодо скасування санкцій, введених проти нього Європейським Союзом після вторгнення росії до України. ЄС залишив обмеження в силі.
Про це пише Reuters.
Суд, який також відхилив вимоги Абрамовича щодо компенсації, відзначив його роль у російській сталеливарній компанії Evraz та той факт, що сталь є основним джерелом доходів російського уряду.
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«Генеральний суд відхиляє позов, поданий паном Абрамовичем, тим самим підтверджуючи вжиті проти нього обмежувальні заходи», — йдеться в ухвалі суду ЄС.
Суд повідомив, що ЄС не помилився у своїй оцінці, вирішивши включити, а потім зберегти у санкційних списках Абрамовича, «враховуючи його роль у групі Evraz і, зокрема, в її материнській компанії».
Нагадаємо, після вторгнення рф до України у лютому 2022 року ЄС ввів санкції проти російських чиновників та безлічі російських бізнесменів, одночасно заморозивши російські активи на сотні мільярдів доларів.
Обмеження щодо Абрамовича ЄС запровадив 15 березня у рамках четвертого пакета санкцій ЄС проти рф. Своє рішення Брюссель обґрунтував тим, що Абрамович — «російський олігарх, який має давні та тісні звʼязки з володимиром путіним», що «допомогло бізнесмену зберегти свої статки». Крім того, оподаткування бізнесу мільярдера є «істотним джерелом надходжень» до російського бюджету. Абрамович подав судовий позов проти санкцій ЄС.
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