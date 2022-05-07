Роман Абрамович домовився про продаж «Челсі» за $5 млрд — Finance.ua
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Роман Абрамович домовився про продаж «Челсі» за $5 млрд

Вчора 22:25Фондовий ринок
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Англійський футбольний клуб «Челсі» буде проданий консорціуму бізнесменів за участю американського мільярдера Тодда Белі, співвласника бейсбольної команди «Лос-Анджелес Доджерс».
Клуб повідомив на своєму сайті, що умови продажу узгоджені.
Про це повідомляє"Медуза".
Згідно з угодою, консорціум заплатить за клуб 4,25 млрд фунтів стерлінгів ($5,2 млрд ). З них 2,5 млрд фунтів спрямують на покупку акцій «Челсі».
Виручені кошти надійдуть на заморожений банківський рахунок у Великій Британії, потім, як обіцяв Роман Абрамович, їх спрямують на благодійність.
Ще 1,75 млрд фунтів нові власники мають вкласти в розвиток клубу, зокрема інвестувати в жіночу команду, академію «Челсі» та два стадіони клубу в Лондоні.
До консорціуму бізнесменів, які уклали угоду про купівлю «Челсі», крім Тодда Беллі увійшли американський бізнесмен Марк Уолтер, швейцарський мільярдер Хансйорг Віс та інвестиційна компанія Clearlake Capital.
Угоду планують закрити наприкінці травня. Попередньо її повинні схвалити англійська футбольна влада та уряд Великої Британії.
Російський мільярдер Роман Абрамович володів «Челсі» з 2003 року. Він оголосив про продаж клубу у березні, незадовго до того, як потрапив під санкції Великої Британії через війну в Україні. Абрамович казав, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть у благодійний фонд для допомоги постраждалим у війні.
За матеріалами: Mind
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