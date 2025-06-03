Лондон готовий судитися з Абрамовичем за £2,5 млрд від продажу «Челсі» для України — Finance.ua
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Лондон готовий судитися з Абрамовичем за £2,5 млрд від продажу «Челсі» для України

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Лондон готовий судитися з Абрамовичем за £2,5 млрд від продажу «Челсі» для України
Лондон готовий судитися з Абрамовичем за £2,5 млрд від продажу «Челсі» для України
Уряд Великої Британії заявив, що готовий звернутися до суду, щоб нарешті спрямувати Україні кошти від продажу футбольного клубу «Челсі».
Про це пише Guardian.
«Уряд рішуче налаштований передати кошти, отримані з продажу футбольного клубу „Челсі“, на підтримку гуманітарних проєктів в Україні. Ми розчаровані, що досі не вдалося досягти згоди з Абрамовичем. Ми готові подати до суду, якщо це буде потрібно», — йдеться в спільній заяві міністерки фінансів Рейчел Рівз і міністра закордонних справ Девід Леммі.
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Нагадаємо, Роман Абрамович оголосив про продаж «Челсі» після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Олігарх, який володів клубом майже 19 років, заявив, що передасть усі виручені кошти — 2,5 млрд фунтів стерлінгів — на допомогу постраждалим від війни в Україні.
Проте за кілька днів після цієї заяви уряд Великої Британії запровадив проти нього санкції, які залишаються чинними досі. Продаж клубу дозволили, але кошти залишаються замороженими.
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У 2023 році представники Абрамовича заявили, що попередній уряд змінив умови використання коштів, зробивши правила витрат жорсткішими.
Тоді російський олігарх не підписав угоду про передання коштів від продажу «Челсі» Україні. Він заявив, що частину коштів необхідно віддати «росіянам, що постраждали від війни». Британський уряд на таку пропозицію не погодився, тому гроші залишились замороженими.
У березні 2025 року міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити «дій», щоб розморозити кошти від продажу клубу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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