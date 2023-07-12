Абрамович оскаржує санкції ЄС проти нього — Reuters Сьогодні 15:30 — Фондовий ринок

Абрамович оскаржує санкції ЄС проти нього — Reuters

російський мільярдер Роман Абрамович оскаржить санкції Європейського Союзу, накладені на нього після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника агентства, адвокати Абрамовича будуть стверджувати, що санкції ЄС безпідставні і були введені виключно через те, що він є відомим російським бізнесменом.

«На нього не наклали санкції через докази, що стосуються критеріїв: на нього наклали санкції просто тому, що з політичного погляду найвідоміший російський бізнесмен мав бути (у санкційному списку. — Ред.), навіть якщо це явна помилка», — сказало джерело.

У березні 2022 року ЄС визнав Абрамовича «олігархом, який має тісні зв’язки з володимиром путіним», включаючи «привілейований доступ» до глави кремля, зв’язки, які, за словами ЄС, допомогли йому зберегти свої активи. Абрамович подав позов на оскарження санкцій ЄС 25 травня 2022 року.

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Абрамович, який також має ізраїльське громадянство, був одним із найвпливовіших бізнесменів, які заробили статки після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Forbes оцінив його статки в 9,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, 15 березня 2022 року Євросоюз і Велика Британія запровадили нові санкції проти росіян і російських компаній за вторгнення росії в Україну. Зокрема під санкції потрапив олігарх Роман Абрамович.

Після запровадження санкцій Роман Абрамович вирішив продати свій будинок у Лондоні, щоб уникнути замороження активів.

Внаслідок серії санкцій проти бізнесменів та олігархів, наближених до президента росії, Абрамовича усунули з посади директора футбольного клубу «Челсі», який бізнесмен купив влітку 2023 року.

На початку березня 2022 року Абрамович оголосив, що продає «Челсі» та прибуток з продажу спрямує «жертвам війни в Україні». 30 травня процес продажу «Челсі» був остаточно завершений. Права на власність клубом перейшли від росіянина Романа Абрамовича консорціуму Clearlake Consortium, який очолює американець Тодду Бьолі.

Уряд Великої Британії близький до того, щоб передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, вторгованих від продажу футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича, фонду, створеному на користь потерпілих в Україні. Однак таке рішення має отримати остаточне схвалення ЄС.

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