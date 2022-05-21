Санкції працюють: російські олігархи Абрамович та Усманов вибули з топ-10 найбагатших людей світу — Finance.ua

Санкції працюють: російські олігархи Абрамович та Усманов вибули з топ-10 найбагатших людей світу
Вчора 18:07 — Фондовий ринок Санкції працюють: російські олігархи Абрамович та Усманов вибули з топ-10 найбагатших людей світу Новий рейтинг із 250 бізнесменів представила британська The Times. Олігархи Абрамович та Усманов вибули з топ-10 найбагатших людей світу.
Найбільше від санкцій, як з’ясувалося, постраждав Абрамович — його капітал скоротився вдвічі із 12,1 млрд доларів до 6 млрд. У рейтингу він лише на 28 місці, а ще минулого року був на восьмому.
Олігарх Усманов через санкції впав з 6 на 11 місце — він втратив 3,4 млрд доларів, але статки олігарха все одно оцінюються в 10 млрд доларів.
Нагадаємо, економіка росії продовжує стабільно руйнуватися під впливом міжнародних санкцій. Урядовці країни-окупанта оцінили її спад до кінця 2022 року на рівні 8,8%.
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