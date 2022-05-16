У білорусі підрахували втрати від санкцій — Finance.ua

У білорусі підрахували втрати від санкцій

Вчора 11:41 — Світ

У білорусі підрахували втрати від санкцій

Через введені у 2022 році санкції практично весь експорт білорусі до країн Європейського союзу та Північної Америки виявився заблокованим. Річні втрати становлять 16-18 млрд доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Роман Головченко, повідомляє Белта

За його словами, у білорусі трактують санкції «як інструмент не просто тиску, а як інструмент гібридної агресії».

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«Напевно, це остання стадія, яка передує класичній збройній агресії. Мета нинішніх санкцій, на відміну від їхнього класичного розуміння, поставити країну на коліна, задушити її економічно та домогтися силовим шляхом виконання якихось вимог чи умов. Це те, що ми зараз спостерігаємо», — заявив Роман Головченко.

За його словами, через санкції виявився заблокований практично весь експорт країни до країн Європейського союзу та Північної Америки.

«Звичайно, ми не можемо втратити цей обсяг експорту і маємо його переорієнтувати на інші ринки, у тому числі азіатський, африканський, Близький Схід і Арабську затоку. Це те, над чим ми зараз працюємо», — зазначив прем’єр-міністр.

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