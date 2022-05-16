Зеленський розповів, яких рішень очікує від партнерів України — Finance.ua

Зеленський розповів, яких рішень очікує від партнерів України
Партнери України мають щотижнево ухвалювати рішення, які обмежують зв’язки росії зі світом. Від США також очікується ухвалення важливих рішень для України.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
«Цього тижня буде, як і завжди, багато міжнародної активності, у якій я братиму участь. Ключове — зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого росією», — зазначив глава держави.
Також Зеленський зазначив, що очікує від Сполучених Штатів Америки нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми «ленд-лізу».
«Очікуємо ухвалення Сполученими Штатами Америки важливих рішень для нашої держави. Нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми «ленд-лізу», — зазначив Президент.
Довідка Finance.ua:
4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти рф, що включає нафтове ембарго та відключення «Сбербанку» від SWIFT. На думку експертів, росія, у разі запровадження ЄС нафтового ембарго, втратить до 24% надходжень до держбюджету;
28 квітня Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз для України, 7 квітня закон підтримав Сенат. 9 травня президент США Джо Байден підписав цей документ. Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.