Країни G7 підтримують ідею передавати заарештовані російські активи Україні – Кулеба — Finance.ua

Країни G7 підтримують ідею передавати заарештовані російські активи Україні – Кулеба

Вчора 16:28 — Казна та Політика

Країни G7 підтримують ідею передавати заарештовані російські активи Україні – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив позитивну реакцію країн Групи семи (G7) на ідею передавати заарештовані російські активи Україні на відбудову держави.

Про це він повідомив у Фейсбуці

«Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави, йдеться... про сотні мільярдів євро», — прокоментував зустріч глав МЗС Кулеба.

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Крім того, міністр відзначив, що G7 підтвердила готовність взяти участь у відновленні України, зокрема у реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.

Глава МЗС підкреслив позитивну реакцію представників країн G7 на ідею Президента Володимира Зеленського щодо шефства над окремим українським регіоном чи містом. «Добре ця ідея заходить партнерам. Я думаю, що все буде добре, ми побудуємо цю роботу відповідним чином», — сказав Кулеба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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