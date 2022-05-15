Країни G7 підтримують ідею передавати заарештовані російські активи Україні – Кулеба — Finance.ua

«Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави, йдеться... про сотні мільярдів євро», — прокоментував зустріч глав МЗС Кулеба.
Глава МЗС підкреслив позитивну реакцію представників країн G7 на ідею Президента Володимира Зеленського щодо шефства над окремим українським регіоном чи містом. «Добре ця ідея заходить партнерам. Я думаю, що все буде добре, ми побудуємо цю роботу відповідним чином», — сказав Кулеба.