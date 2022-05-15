Країни G7 підтримують ідею передавати заарештовані російські активи Україні – Кулеба — Finance.ua
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Країни G7 підтримують ідею передавати заарештовані російські активи Україні – Кулеба

Вчора 16:28Казна та Політика
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Країни G7 підтримують ідею передавати заарештовані російські активи Україні – КулебаКраїни G7 підтримують ідею передавати заарештовані російські активи Україні – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив позитивну реакцію країн Групи семи (G7) на ідею передавати заарештовані російські активи Україні на відбудову держави.
Про це він повідомив у Фейсбуці.
«Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави, йдеться... про сотні мільярдів євро», — прокоментував зустріч глав МЗС Кулеба.
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Крім того, міністр відзначив, що G7 підтвердила готовність взяти участь у відновленні України, зокрема у реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.
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Глава МЗС підкреслив позитивну реакцію представників країн G7 на ідею Президента Володимира Зеленського щодо шефства над окремим українським регіоном чи містом. «Добре ця ідея заходить партнерам. Я думаю, що все буде добре, ми побудуємо цю роботу відповідним чином», — сказав Кулеба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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