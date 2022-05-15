У Нідерландах заморозили російських активів на понад €640 мільйонів — Finance.ua
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У Нідерландах заморозили російських активів на понад €640 мільйонів

Вчора 10:35Фондовий ринок
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У Нідерландах заморозили російських активів на понад €640 мільйонівУ Нідерландах заморозили російських активів на понад €640 мільйонів
У Нідерландах заморозили понад 640 млн євро російських активів.
Про це свідчить інформація на офіційному урядовому порталі, який наводить звіт координатора з реалізації санкцій проти рф, колишнього міністра закордонних справ Стефа Блока.
«13 травня 2022 року Стеф Блок представив свою остаточну доповідь міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Цей звіт містить підсумки за останні тижні та рекомендації... Фінансових активів заморожено на суму 640,8 млн євро», — йдеться у доповіді.
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Зазначається, що таких серйозних санкцій, які діють зараз проти росії, ще ніколи не було. Санкції стосуються майже всіх секторів економіки. До виконання санкцій та нагляду за ними залучена велика кількість міністерств, компаній та виконавчих служб.
Також банки зупинили фінансові операції країн, що потрапили під санкції на €425 млн. А серед утриманого майна — шість літаків і 24 судна російських і білоруських громадян.
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У Нідерландах дуже ретельно перевіряють компанії і приватних осіб.
Як йдеться у доповіді, з початку запровадження санкцій нідерландські службовці перевірили понад 77 500 декларацій на експорт та 11 300 — на імпорт товарів.
Затримані судна та літаки російських та білоруських багатіїв не можуть передаватися власникам та загалом залишати територію Нідерландів.
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«Тисячі контейнерів були зупинені в порту Роттердама. Розкішні яхти, радше будуть на Французькій Рів’єрі, ніж на Ейссельмері, але вони тут побудовані. Крім того, нідерландський ринок нерухомості навряд чи цікавий для росіян, які перебувають у санкційному списку», — зазначив Блок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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