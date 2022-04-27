Канада планує передати Україні заарештовані активи рф — Finance.ua

Канада планує передати Україні заарештовані активи рф
Канадський уряд планує змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Отримані гроші підуть на відновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.
Вона наголосила, що це буде перше подібне юридичне рішення серед країн «Великої сімки».
У тексті законопроєкту, який пропонується на розгляд нижньої палати парламенту Канади, йдеться, що заарештовані активи, що можуть бути використані для «відновлення іноземної держави, яка постраждала внаслідок серйозного порушення міжнародного миру та безпеки».
Також гроші можна буде використати для «відновлення міжнародного миру та безпеки» та для виплати компенсацій жертвам порушення цієї безпеки.
Аналогічний законопроєкт, який дозволить Канаді конфісковувати російські активи, внесений до верхньої палати парламенту.
Посольство України у вівторок закликало сенат Канади підтримати цей законопроєкт.
«Ми вважаємо абсолютно справедливим, що російське державне майно або незаконно здобуті активи російських олігархів мають стати частиною репарацій з боку держави-агресора жертви агресії», — йдеться у заяві посольства.
Канада входить до країн, які ввели санкції проти росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.