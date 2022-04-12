Активи банків, що належать росії, мають бути вилучені на користь України – Шевченко — Finance.ua

Активи банків, що належать росії, мають бути вилучені на користь України – Шевченко

Вчора 09:29 — Казна та Політика

Активи банків, що належать росії, мають бути вилучені на користь України – Шевченко

Активи банків, що належать державі-агресору, повинні працювати на нашу спільну справу — фінансову оборону, підтримку армії та економіки України.

Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко у Фейсбуці.

«Активи банків, що належать державі-агресору, мають бути вилучені на користь України! Вже на другий день війни Нацбанк анулював ліцензії двох „дочок“ російських банків: МР Банку (раніше Сбербанк) та Промінвестбанку. 9 квітня Кабінет міністрів ухвалив проєкт рішення РНБО про вилучення фінансових активів банків, що належать державі-агресору», — написав він.

Читайте також ФГВФО розглядає можливість виплат гарантованого відшкодування віддалено

Шевченко уточнив, що українські вкладники отримають свої кошти відповідно до чинного законодавства і в межах гарантованої суми у 200 тис. грн. Станом на 11 квітня вкладники МР Банку отримали 416 млн грн, а Промінвестбанку — 82 тис. грн.

«Це виплати українським громадянам! Захищеність українських вкладників, стабільна робота банківської системи та збереження довіри до неї залишаються одним із головних пріоритетів діяльності Національного банку в надскладних умовах воєнного стану», — наголосив він.

Як повідомлялось, Міністерство економіки активно працює над тим, щоб Україна змогла отримати активи російської федерації, які заблокували інші країни. Наразі заморожені у країнах США та ЄС приблизно $325 мільярдів, які належать росії.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.