Активи банків, що належать росії, мають бути вилучені на користь України – Шевченко — Finance.ua
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Активи банків, що належать росії, мають бути вилучені на користь України – Шевченко

Вчора 09:29Казна та Політика
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Активи банків, що належать росії, мають бути вилучені на користь України – ШевченкоАктиви банків, що належать росії, мають бути вилучені на користь України – Шевченко
Активи банків, що належать державі-агресору, повинні працювати на нашу спільну справу — фінансову оборону, підтримку армії та економіки України.
Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко у Фейсбуці.
«Активи банків, що належать державі-агресору, мають бути вилучені на користь України! Вже на другий день війни Нацбанк анулював ліцензії двох „дочок“ російських банків: МР Банку (раніше Сбербанк) та Промінвестбанку. 9 квітня Кабінет міністрів ухвалив проєкт рішення РНБО про вилучення фінансових активів банків, що належать державі-агресору», — написав він.
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Шевченко уточнив, що українські вкладники отримають свої кошти відповідно до чинного законодавства і в межах гарантованої суми у 200 тис. грн. Станом на 11 квітня вкладники МР Банку отримали 416 млн грн, а Промінвестбанку — 82 тис. грн.
«Це виплати українським громадянам! Захищеність українських вкладників, стабільна робота банківської системи та збереження довіри до неї залишаються одним із головних пріоритетів діяльності Національного банку в надскладних умовах воєнного стану», — наголосив він.
Як повідомлялось, Міністерство економіки активно працює над тим, щоб Україна змогла отримати активи російської федерації, які заблокували інші країни. Наразі заморожені у країнах США та ЄС приблизно $325 мільярдів, які належать росії.
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За матеріалами: Укрінформ
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