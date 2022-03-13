ФГВФО розглядає можливість виплат гарантованого відшкодування віддалено — Finance.ua

«Фонд спільно з банками-агентами вивчає технічні та законодавчі можливості організації виплати гарантованого відшкодування без відвідування відділень банків-агентів на карту банку-агенту через кабінет, якщо вкладник має там рахунок», — сказала вона агентству «Інтерфакс-Україна».
Вона додала, що Фонд також напрацьовує порядок виплати коштів з урахуванням запроваджених Нацбанком обмежень на зняття готівки в межах 100 тис. грн на день.
Розрахунки з вкладниками будуть здійснюватися через Автоматизовану систему фонду, завдяки якій отримати кошти можна в ПриватБанку, Ощадбанку, Укргазбанку, ПУМБі, Ідея Банку, Правекс Банку, Альфа-Банку, Кредобанку, Таскомбанку, банку «Південний», Універсал Банку та Банку інвестицій та заощаджень.
Зазначається, що виплати розпочнуться після формування реєстрів вкладників.