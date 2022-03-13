ФГВФО розглядає можливість виплат гарантованого відшкодування віддалено — Finance.ua
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ФГВФО розглядає можливість виплат гарантованого відшкодування віддалено

Вчора 09:28Кредит&Депозит
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ФГВФО розглядає можливість виплат гарантованого відшкодування віддаленоФГВФО розглядає можливість виплат гарантованого відшкодування віддалено
Фонд гарантування вкладів фізосіб розглядає технічні та законодавчі можливості виплат гарантованого відшкодування вкладниками Промінвестбанку та МР Банку віддалено.
Про це повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб.
«Фонд спільно з банками-агентами вивчає технічні та законодавчі можливості організації виплати гарантованого відшкодування без відвідування відділень банків-агентів на карту банку-агенту через кабінет, якщо вкладник має там рахунок», — сказала вона агентству «Інтерфакс-Україна».
Вона додала, що Фонд також напрацьовує порядок виплати коштів з урахуванням запроваджених Нацбанком обмежень на зняття готівки в межах 100 тис. грн на день.
Розрахунки з вкладниками будуть здійснюватися через Автоматизовану систему фонду, завдяки якій отримати кошти можна в ПриватБанку, Ощадбанку, Укргазбанку, ПУМБі, Ідея Банку, Правекс Банку, Альфа-Банку, Кредобанку, Таскомбанку, банку «Південний», Універсал Банку та Банку інвестицій та заощаджень.
Зазначається, що виплати розпочнуться після формування реєстрів вкладників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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