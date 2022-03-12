У Нацбанку дали поради тим, хто плануєте виїхати за кордон у період дії воєнного стану — Finance.ua
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У Нацбанку дали поради тим, хто плануєте виїхати за кордон у період дії воєнного стану

Вчора 11:15Особисті фінанси
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У Національному банку України поділилися корисною інформацією для тих, хто плануєте виїхати за кордон у період дії воєнного стану в Україні.

Підготовка до виїзду:

  • зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна в сумі до 30 тис. грн в еквіваленті в день. До прикладу, у вас є доларовий рахунок — ви можете зняти з нього трохи більше тисячі доларів в день, якщо рахунок в євро — тоді зняти можна близько 900 євро в день;
  • офіційний курс гривні до долара — 29,25 грн/$, курс гривні до євро — 33,17 грн/євро (зафіксований на 24.02.2022);
  • купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року). Виняток (з 8 березня) — купівля валюти у відділеннях банків, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою агресором (у разі наявності валюти).
У Нацбанку кажуть, що не потрібно вивозити із України готівкову гривню — ви або взагалі не зможете обміняти її за кордоном, або зможете обміняти по дуже невигідному курсу.
Готівкову гривню краще завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок. Це можна зробити: у працюючому відділенні банку, маючи з собою паспорт; через платіжні пристрої з функцією приймання готівки — термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки. А далі за кордоном розраховуватися карткою.

При перетині кордону:

  • вимога декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті) залишається. Проте скасована необхідність надання підтверджуючих документів про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів;
  • для виїжджаючих на автомобілі — поліс страхування «зелена картка» не обов’язковий (Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова), якщо ви в’їжджаєте на менш, ніж 30 днів;
  • «ковідні» документи та медична страховка при перетині кордону не перевіряються. Проте можуть вимагатися в країнах призначення.

Розрахунки за кордоном:

  • для розрахунків за кордоном віддавайте перевагу безготівковим розрахункам: гривневі та валютні платіжні картки, платіжні застосунки ApplePay та GooglePay;
  • за кордоном в банкоматах можна знімати готівкову валюту як із валютних, так і з гривневих платіжних карток;
  • це вигідно: конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим міжнародною платіжною системою (а не за курсом готівкового обміну).
Також у Національному банку України нагадали, що регулятор не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки як всередині країни, так і за кордоном.
За матеріалами: Finance.UA
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