Іспанія знайшла яхти та інші активи 15 російських олігархів, які потрапили під санкції ЄС — Finance.ua

Маріано Гарсія Фресно, голова відділу із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів, заявив, що відділ виявив активність після вторгнення в Україну 24 лютого, коли олігархи намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам, щоб уникнути виявлення.
«Вони вже почали переміщувати ці пакети, особливо в іспанських компаніях, або пакети або акції в іноземних компаніях», — сказав Гарсія Фресно.
«Ми виявили близько 15 осіб із цього (санкційного) списку ЄС та ще 105 осіб, пов’язаних з ними чи членами їхніх сімей. У списку є менш відомі люди, але деякі з них були одними з найвідоміших», — додав він.
Вивчивши понад 1000 імен серед мільйонів транзакцій, зареєстрованих державними нотаріусами Іспанії з 2004 року, підрозділ Гарсії Фресно встановив, що олігархи, які потрапили під санкції, мали частки щонайменше у 10 іспанських та 13 іноземних компаніях.
Інформація була передана підрозділу фінансової розвідки країни та Міністерству фінансів, і наприкінці квітня уряд підтвердив, що він заморозив 12 грошових активів та банківських рахунків, пов’язаних з п’ятьма особами зі списку санкцій, а також три розкішні яхти та 23 об’єкти нерухомості.
За словами Гарсії Фресно, компанії, пов’язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об’єктами нерухомості в Іспанії, у тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками та частками у компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.