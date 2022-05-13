Іспанія знайшла яхти та інші активи 15 російських олігархів, які потрапили під санкції ЄС — Finance.ua

Іспанія знайшла яхти та інші активи 15 російських олігархів, які потрапили під санкції ЄС

Вчора 10:14 — Фондовий ринок

Іспанія знайшла яхти та інші активи 15 російських олігархів, які потрапили під санкції ЄС, reuters.com

Іспанська влада виявила активи, у тому числі будинки, компанії та як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій Євросоюзу.

Про це пише Reuters.

Маріано Гарсія Фресно, голова відділу із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів, заявив, що відділ виявив активність після вторгнення в Україну 24 лютого, коли олігархи намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам, щоб уникнути виявлення.

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«Вони вже почали переміщувати ці пакети, особливо в іспанських компаніях, або пакети або акції в іноземних компаніях», — сказав Гарсія Фресно.

«Ми виявили близько 15 осіб із цього (санкційного) списку ЄС та ще 105 осіб, пов’язаних з ними чи членами їхніх сімей. У списку є менш відомі люди, але деякі з них були одними з найвідоміших», — додав він.

Вивчивши понад 1000 імен серед мільйонів транзакцій, зареєстрованих державними нотаріусами Іспанії з 2004 року, підрозділ Гарсії Фресно встановив, що олігархи, які потрапили під санкції, мали частки щонайменше у 10 іспанських та 13 іноземних компаніях.

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Інформація була передана підрозділу фінансової розвідки країни та Міністерству фінансів, і наприкінці квітня уряд підтвердив, що він заморозив 12 грошових активів та банківських рахунків, пов’язаних з п’ятьма особами зі списку санкцій, а також три розкішні яхти та 23 об’єкти нерухомості.

За словами Гарсії Фресно, компанії, пов’язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об’єктами нерухомості в Іспанії, у тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками та частками у компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.

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