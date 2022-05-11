У Німеччині заарештували розкішну яхту соратника путіна — Finance.ua

Вартість яхти, яка раніше належала Роману Абрамовичу, оцінюють у 400 мільйонів євро. Їй заборонено залишати порт Гамбурґа.
Перед цим Федеральне управління німецької кримінальної поліції (BKA) з’ясовувало, чи справді російський олігарх Фархад Ахмедов стоїть за Ліхтенштейнським трастом, який формально вказаний власником розкішного судна.
Після закінчення розгляду яхта кремлівського олігарха потрапила під закон про санкції.
Російський мільярдер Фархад Ахмедов родом з Азербайджану, він перебуває у списку санкцій ЄС з початку квітня. Колишній член Ради Федерації рф, є соратником президента рф володимира путіна.