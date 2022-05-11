У Німеччині заарештували розкішну яхту соратника путіна — Finance.ua
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У Німеччині заарештували розкішну яхту соратника путіна

Вчора 12:43Кримінал
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У порту Гамбурга затримали яхту Luna, що належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову.
Про це пише Süddeutsche Zeitung.
Вартість яхти, яка раніше належала Роману Абрамовичу, оцінюють у 400 мільйонів євро. Їй заборонено залишати порт Гамбурґа.
Перед цим Федеральне управління німецької кримінальної поліції (BKA) з’ясовувало, чи справді російський олігарх Фархад Ахмедов стоїть за Ліхтенштейнським трастом, який формально вказаний власником розкішного судна.
У Німеччині заарештували розкішну яхту соратника путіна
Після закінчення розгляду яхта кремлівського олігарха потрапила під закон про санкції.
Російський мільярдер Фархад Ахмедов родом з Азербайджану, він перебуває у списку санкцій ЄС з початку квітня. Колишній член Ради Федерації рф, є соратником президента рф володимира путіна.
За матеріалами: Економічна Правда
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