Рейтинг найдорожчих заарештованих яхт російських олігархів (фото) — Finance.ua

Рейтинг найдорожчих заарештованих яхт російських олігархів (фото)

Вчора 16:41 — Кримінал

Після початку агресії росії проти України, на росіян обрушилися численні санкції з боку цивілізованих країн. Під удар потрапили і російські олігархи, які підтримували режим кривавого диктатора володимира путіна, і топ-чиновники кремля, у яких почали арештовувати майно, що їм належить.

Серед найболючіших ударів для них — арешти суперяхт вартістю сотні мільйонів доларів. Російські власники стали масово переховувати свій флот у Чорногорії та на Мальдівських островах.

А один з них навіть додумався перегнати яхту до Владивостока, де вона на тлі решти сірості міста стала справжньою пам’яткою, викликаючи роздратування у місцевих жителів.

рейтинг найдорожчих яхт, конфіскованих у російських олігархів та топ-чиновників від початку масштабної війни проти України. «Телеграф» склав конфіскованих у російських олігархів та топ-чиновників від початку масштабної війни проти України.

12 місце — яхта «Lady Lena»

її затримано 4 березня у місті Сан-Ремо, Італія;

судно завдовжки 40 метрів було збудовано компанією Sanlorenzo в Італії та передано власнику у 2010 році, а вартість становить близько 50 мільйонів доларів;



власником яхти став Геннадій Тимченко — власник приватної інвестиційної групи Volga Group, що спеціалізується на інвестиціях в енергетичні, транспортні та інфраструктурні активи. Відомий як шанувальник хокею, завдяки чому зійшовся з володимиром путіним і є президентом хокейного клубу СКА (Санкт-Петербург). Загальні статки — близько 22 млрд дол. у 2021 році.



Яхта «Леді Лена»

11 місце — яхта Lady M

також затримана в Італії одночасно з «Леною», але в місті Імперія;

судно має довжину близько 65 метрів, побудоване у США та передано власнику у 2013 році, а вартість оцінюють від 55 до 70 мільйонів доларів;



власником є «металургійний король» рф олексій мордашов, власник ЗАТ «Севергруп» та Череповецького металургійного комбінату, другого в росії з капіталом, який оцінювався в 30 мільярдів доларів.



Яхта Леді М

10 місце — яхти «La Petite Ourse» і «La Grande Ourse»

затримані наприкінці березня у Франції — у Каннах та у комуні Антіб;

яхта «La Petite Ourse» (Маленьке ведмежа) має в довжину 17 метрів, а її сестра «„La Grande Ourse“» (Велике ведмежа) — 26 метрів, сукупна вартість обох суден близько 90 мільйонів євро;



Як пише Телеграф, власник яхт — співвласник «Альфа-Банку» Олексій Кузьмичов, пов’язаний з володимиром путіним через його дочку Марію Воронцову, екс-керівницю одного з благодійних проектів «Альфа-Банку». Статки Кузьмичова оцінювали у 6 мільярдів доларів.



Яхта «Маленьке ведмежа»

9 місце — яхта Axioma

затримано 21 березня у заморській території Великобританії — Гібралтарі;

була побудована у Стамбулі та має у довжину 72 метри. Спочатку її хотіли назвати «Red Square» (Красна площа), але потім вибрали нейтральнішу назву. Вартість судна оцінюється приблизно 70 мільйонів доларів;



власник яхти, Дмитро Синарський, займається виробництвом труб та банківською діяльністю, статки оцінювали приблизно в 1 мільярд доларів.



Яхта Axioma

8 місце — яхта Tango

її затримано 4 квітня в порту Пальма-де-Майорка, Іспанія;

Довжина судна 78 метрів. Воно збудовано на вервях у Нідерландах. Вартість оцінюється у 120 мільйонів доларів;



Власник яхти — російський мільярдер Віктор Вексельберг, чия компанія «Ренова» займається металургією, хімічною промисловістю та золотовидобуванням на Камчатці, володіє гірничодобувними активами у ПАР, Киргизії, Намібії та Монголії. Вважається людиною близькою до володимира путіна, а його статки оцінювалися в 9 мільярдів доларів.



Яхта Танго

7 місце — яхта Amore Vero

судно було затримано 3 березня у Франції;

довжина судна 86 метрів, його було збудовано в Нідерландах і передано замовнику в 2013 році, а його вартість становить близько 120 мільйонів доларів;



власнико — виконавчий директор «Роснефти» Ігор Сєчін, який працював з путіним ще в Санкт-Петербурзі з початку 90-х, був заступником глави адміністрації президента рф і вважався «сірим кардиналом» путіна. А його статки американський журнал «Forbes» оцінює мінімум у 800 мільйонів доларів.



Яхта Справжнє кохання

6 місце — яхта Valerie

була затримана 15 березня також в Іспанії;

довжина судна становить 85 метрів, побудована на верфі в Німеччині і коштувала замовнику приблизно 140 мільйонів доларів;



власником судна є Сергій Чемезов, гендиректор державної корпорації «Ростех», яка займається, серед іншого, розробкою військової продукції, зокрема, військовими гелікоптерами та до якої входить концерн «Калашников». Якими статками володіє Чемезов — не відомо, оскільки майно записане здебільшого на дружину або офшорні компанії. Але тільки на Рубльовці, за даними російських ЗМІ, Чемезов має нерухомість на 4 млрд руб. або 70 мільйонів доларів.



Яхта Валері

5 місце — яхта Royal Romance

була затримана 16 березня в порту міста Рієка у Хорватії;

довжина судна в 92 метри робила його учасником категорії «суперяхти», до якої потрапляють судна, що наближаються до 100 метрів і більше, а побудована також у Нідерландах та передана власнику у 2015 році;



власником судна є народний депутат України Віктор Медведчук, затриманий СБУ 12 квітня, його статки оцінювалися приблизно у 620 мільйонів доларів.



4 місце — яхта Amadea

її було заарештовано 14 квітня на острові Фіджі;



при довжині судна в 106 метрів «Амадея» впевнено входить до суперяхт, побудована в Німеччині і коштує близько 300 мільйонів доларів;

її власником є олігарх Сулейман Керімов, який володіє акціями підприємств «Полюс Золото», «Уралкалій», у 2007 році вклав майже весь свій капітал у закордонні компанії. Статки оцінювалися в 2021 році приблизно в 14 мільярдів доларів.



Яхта Амадея

3 місце — яхта «Sailing Yacht A»

була арештована в італійському місті Трієсті 11 березня;

яхта безсумнівно одна з найбільш примітних у списку заарештованих суден російських олігархів, оскільки має довжину 143 метри, а головне — як і належить яхті, рухається на вітрилах, що знаходяться на щоглах висотою близько 100 метрів. Унікальне судно було збудовано в Німеччині у 2017 році і тоді ж передано новому власнику, а його вартість становить близько 400 мільйонів доларів;



власником вітрильної яхти став російський мільярдер Андрій Мельниченко, який займається виробництвом добрив через холдинг «Єврохім», а також видобутком вугілля та енергетикою через компанію «СУЕМ». Все це принесло бізнесменові статки у 22 мільярди доларів.



Вітрильна яхта А

2 місце — яхта «Crescent»

— заарештовано 16 березня в Іспанії;

— довжина суперяхти становить 135 метрів, а її оздоблення настільки розкішне, що її вартість ЗМІ оцінюють у 600 мільйонів доларів

— ця яхта також є власністю Ігоря Сечіна, якому судно дісталося у серпні 2018 року.

Яхта «Півмісяць»

1 місце — яхта «Dilbar»

була заарештована у німецькому Гамбурзі, куди прибула для ремонту, 3 березня;

при довжині 156 метрів і вартості понад 600 мільйонів доларів, суперяхта «Dilbar» безсумнівно посідає перше місце в рейтингу яхт російських мільярдерів, які вони втратили після початку російської агресії проти України;



власником корабля є російський олігарх Алішер Усманов, який придбав його у 2016 році, займається металургією (Металоінвест, Удоканська мідь), мобільним зв’язком (Мегафон) та ЗМІ (ВД «Комерсант»). Загалом статки олігарха оцінювалися приблизно в 13 мільярдів доларів.



Яхта Ділбар

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