Стефанчук пояснив, як діятиме Україна у разі відмови рф виплачувати репарації — Finance.ua

Стефанчук пояснив, як діятиме Україна у разі відмови рф виплачувати репарації

Вчора 21:05 — Казна та Політика

Стефанчук пояснив, як діятиме Україна у разі відмови рф виплачувати репарації

Україна проводить велику роботу на міжнародному рівні з метою доведення злочинів російської федерації, починаючи від військової агресії й завершуючи геноцидом українського народу. Після того, як наша держава матиме всі докази й підрахує збитки, вона вимагатиме від країни-агресора виплати репарацій.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Спікер Верховної Ради пояснив, що зараз дуже важливо підрахувати всі збитки, які завдані Україні з боку росії.

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«Існують безліч методик визначення цих збитків. Вони вже переведені у факт фіксацій окремих речей. Наскільки мені відомо, кожна особа у застосунку „Дія“ може повідомити про пошкоджену або знищену нерухомість внаслідок військової агресії російської федерації», — зауважив він.

Після цього буде пораховано суму, чек війни має бути пред’явлений росії з вимогою сплати. Також народні депутати ухвалили багато звернень до інших країн про задоволення інтересів України щодо виплати репарацій з майна, яке було арештовано у громадян рф.

«Будемо і надалі вимагати, щоб із цього майна було покрито збитки, завдані Україні російською федерацією», — сказав Стефанчук.

Українська влада передбачила й ситуацію, за якої країна-агресор відмовиться платити репарації. За словами спікера парламенту, Україна має майно росії й, якщо буде ухвалено загальне рішення, рішення Міжнародного кримінального суду, то згода не знадобиться.

«Майно просто буде арештовано, реалізовано, і з нього будуть покриті всі збитки Україні», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

за оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують $92 млрд. Така оцінка є близькою до розрахунків Київської школи економіки та Міністерства економіки України, але структура завданої шкоди відрізняється;

за наявності достатнього фінансового ресурсу на відбудову дорожньої інфраструктури України, зруйнованої російськими агресорами, знадобиться 3-4 роки;

збитки України від зруйнованих внаслідок бойових дій будинків та об’єктів інфраструктури наразі становлять близько 600 мільярдів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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