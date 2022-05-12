Україна втратила майже 5 млн робочих місць з початку війни. Криза може вплинути й на сусідні країни — Finance.ua

Україна втратила майже 5 млн робочих місць з початку війни. Криза може вплинути й на сусідні країни

Вчора 12:02 — Казна та Політика

Україна втратила майже 5 млн робочих місць з початку війни. Криза може вплинути й на сусідні країни

Україна втратила 4,8 млн робочих місць з початку російської агресії.

Про це свідчать оцінки Міжнародної організації праці.

Продовження воєнних дії, за оцінками МОП, призведе до збільшення кількості втрачених робочих місць до 7 млн. Однак якщо воєнні дії негайно зупиняться, економічне відновлення може бути швидким і супроводжуватиметься поверненням 3,4 млн робочих місць.

Криза в Україні також може негативно вплинути на ринок праці в сусідніх країнах, здебільшого в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.

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Якщо військові дії триватимуть, українські біженці будуть змушені довше залишатися в еміграції, що створить додатковий тиск на ринок праці та системи соцзахисту в сусідніх державах і збільшить безробіття в багатьох із них, вважають у МОП.

Згідно з оцінками ООН, понад 6 млн українців змушені були залишити Україну через війну. Більшість із мігрантів прийняли країни Центральної та Східної Європи, зокрема Польща, Угорщина, Молдова, Румунія та Словаччина.

Хоча підтримка українських біженців стала тягарем для країн Східної Європи в короткостроковій перспективі, в середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили в Європі, говорив в інтерв’ю Голосу Америки директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.

«Дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили», — казав посадовець у квітні.

Довідка Finance.ua:

в Україні спостерігається поступове зростання кількості працівників, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%);

багато експертів в Україні прогнозують, що непоганий заробіток буде в людей, які мають професії, потрібні суспільству. Багато, на їхню думку, залежатиме від того, скільки триватиме війна. Але є й інша думка: зарплати в будь-якому разі будуть дуже низькими;

у Польщі українські біженці (найчастіше жінки) без знання мови та особливих навичок отримують від 23,1 до 24,5 тис. грн. Найбільше вакансій пропонують на підприємствах харчової промисловості, у сфері обслуговування та логістичних складах.

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