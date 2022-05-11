Малий та середній бізнес втратили до 85 мільярдів доларів через війну — Finance.ua
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Малий та середній бізнес втратили до 85 мільярдів доларів через війну

Вчора 14:04Особисті фінанси
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Представники малого та середнього бізнесу (МСБ) зазнали прямих втрат у 64-85 млрд доларів за 75 днів від початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це йдеться у дослідженні Advanter Group.
Загальні потреби МСБ у фінансуванні становлять 54 млрд доларів, при цьому 87% компаній мають таку потребу. Крім того, 32% підприємств вважають пошук фінансування пріоритетом.
У цілому бізнес очікує скорочення продажів на 46% відносно показників 2021 року.
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Індекс активності бізнесу у травні сягнув найнижчої позначки з грудня 2020 року і становить 33,82 пункту зі 100 можливих. Цей показник відображає спроможність компаній нарощувати обіг та створювати робочі місця. Найгірші очікування у мікробізнесу, а найкращі — у бізнесу з річним оборотом 50–500 млн грн.
Що заважає працювати? Найбільше бізнесу заважає відновлюватися відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку — таку причину назвали 64% респондентів. Також серед головних чинників:
  • непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку (51%);
  • відсутність достатнього капіталу (29%);
  • руйнування ланцюгів постачання (25%).
Наразі 49% підприємств повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. При цьому 6% вказують на те, що знайшли можливість навіть збільшити обороти за останні два місяці.
Щодо релокації, то 71% підприємств її не проводили і не планує. Проте 20% провели релокацію всередині України, а 4,4% — переважно за кордон. Зокрема, релокацію провели понад 50% ІТ компаній. Ще близько 15% компаній зі сфери ремонту автотранспорту та машинобудування планують її провести найближчим часом.

Як перевезти свій бізнес на Захід України

За матеріалами: Економічна Правда
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