Британія заявляє про проблеми з перенаправленням коштів від продажу «Челсі» для України — Finance.ua
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Британія заявляє про проблеми з перенаправленням коштів від продажу «Челсі» для України

Фондовий ринок
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Британія заявляє про проблеми з перенаправленням коштів від продажу «Челсі» для України
Британія заявляє про проблеми з перенаправленням коштів від продажу «Челсі» для України
Уряд Британії заявив про затримку у перенаправленні коштів від продажу ФК «Челсі» Абрамовича для допомоги постраждалим від російської агресії в Україні, називаючи цей процес «надто довгим».
Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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Міністр закордонних справ Великої Британії Ендрю Мітчелл заявив, що «надто багато часу» потрібно для перенаправлення коштів від продажу ФК «Челсі» російського олігарха Романа Абрамовича для допомоги жертвам війни в Україні.
Також урядовець відзначив, що виникли «суттєві проблеми», які потребують вирішення, але запевнив, що з’явилася «нова енергія» для вирішення цього питання.
Продаж футбольного клубу «Челсі» російському олігарху Роману Абрамовичу відбувся у травні 2022 року, після застосування до нього санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Під час продажу Абрамович обіцяв використати кошти для фонду допомоги жертвам війни.
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Проте майже за два роки кошти залишаються замороженими на банківському рахунку через розбіжності між сторонами щодо того, як ці гроші мають бути витрачені.
Нагадаємо, раніше Велика Британія заборонила використовувати за межами України кошти, які виручив Фонд допомоги постраждалим від війни від продажу футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича.
За матеріалами:
УНН
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