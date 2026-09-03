Кабмін подав до Ради новий Трудовий кодекс: ключові зміни Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Новий Трудовий кодекс має спростити кадрові процеси

Кабінет Міністрів повторно вніс до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу України. Документ має замінити чинний Кодекс законів про працю та оновити правила трудових відносин відповідно до сучасних потреб української економіки й європейських стандартів.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля.

Законопроєкт уже вносили до Верховної Ради у січні 2026 року. Однак у липні, після зміни складу уряду, його відкликали. Тепер Кабінет Міністрів повторно вносить до парламенту доопрацьований проєкт. У ньому враховано окремі технічні рекомендації Міжнародної організації праці. Водночас концептуальні положення документа не змінилися.

Новий Трудовий кодекс має спростити кадрові процеси, розширити можливості використання гнучких форм зайнятості та зробити правила трудових відносин зрозумілішими й передбачуванішими для працівників і бізнесу.

Проєкт також передбачає європейський підхід до регулювання трудових відносин та імплементацію понад 30 директив Європейського Союзу у сфері праці та соціальної політики.

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Крім того, у документі враховано додаткові рекомендації Міжнародної організації праці, спрямовані на посилення відповідності Кодексу міжнародним трудовим стандартам.

Що змінить новий Трудовий кодекс

Серед ключових положень проєкту:

цифровізація трудових відносин та повноцінне використання електронних документів;

сучасні види трудових договорів, що враховують нові форми зайнятості;

модернізація системи інспекції праці із ризик-орієнтованим підходом;

нові підходи до визначення мінімальної заробітної плати;

чіткі правила щодо недискримінації, мобінгу та харасменту;

збільшення мінімальної тривалості щорічної оплачуваної відпустки;

розвиток колективних переговорів та сучасних механізмів врегулювання трудових спорів.

Новий Трудовий кодекс є одним із ключових законодавчих кроків для модернізації українського ринку праці, розвитку підприємництва, формалізації зайнятості та інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

«Повторне внесення законопроєкту створює можливість продовжити його розгляд у Верховній Раді та перейти до подальшої роботи над документом у парламенті», — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що новий Трудовий кодекс є не лише внутрішньою реформою, а й однією з вимог Європейського Союзу в межах процесу вступу України до ЄС.

Також ми розповідали , що в проєкті нового Трудового кодексу закріплюються сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом тощо. Крім того, документ пропонує збільшити тривалість щорічної оплачуваної відпустки до 28 календарних днів. У проєкті кодексу дистанційна робота — це окремий вид трудового договору. Тобто формат такої роботи має бути погоджений роботодавцем і працівником та зафіксований у договорі.

Після ухвалення та набуття чинності новим Трудовим кодексом роботодавцям та працівникам не потрібно переукладати договори.

Сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку, тоді як офіційно зайняті трохи більше 10 мільйонів. Приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Зміни трудового законодавства сприятимуть виходу з «тіні» частини українців.

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