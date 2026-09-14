Самые дешевые тарифы «Киевстара» — стоимость и условия Сегодня 21:24 — Личные финансы Смартфон в руках

Стоимость мобильной связи в Украине зависит от выбранного тарифного плана и условий его подключения.

У Киевстаре есть пакеты за 220−250 грн в месяц, однако воспользоваться ими могут только отдельные категории абонентов. Для клиентов без дополнительных условий самый дешевый вариант в сентябре — тариф за 370 грн в месяц.

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Самый дешевый тариф без дополнительных условий

Если не учитывать предложения, доступные только при определенных условиях, самым дешевым тарифным планом Киевстара в сентябре 2026 года является «Все вместе Легкий Контракт». Его стоимость составляет 370 грн. в месяц.

В пакет входят:

40 ГБ мобильного Интернета, из которых 15 ГБ можно использовать в роуминге;

безлимитные звонки внутри сети;

300 минут для звонков по Украине и за рубежом;

300 SMS;

Домашний Интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

Кроме того, абонентам доступны две суперсилы без дополнительной платы на выбор. Среди вариантов «Есть связь», «Дополнительный номер», «Видео на ходу», «Соцсети и мессенджеры», Киевстар ТВ, SIM-карта для второго телефона или дополнительные 5 ГБ интернета в роуминге.

Также пакет предусматривает бонусы в Uklon, Helsi и WOG.

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Тарифы по 220−270 грн для отдельных категорий

Некоторые абоненты Киевстара могут пользоваться мобильной связью по более низкой цене. Для отдельных категорий оператор предусмотрел специальные тарифные планы.

В частности, пенсионеры от 60 лет и люди с инвалидностью могут подключить тариф «Все вместе Комфорт» за 220 грн в месяц.

Для родителей, опекунов и попечителей детей от 6 до 16 лет доступен специальный пакет на номер несовершеннолетнего за 270 грн в месяц. Он предусматривает 20 ГБ Интернета, безлимитные звонки в сети, 300 минут для разговоров по Украине и 50 SMS. Подробно о нем мы рассказывали здесь.