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Самые дешевые тарифы «Киевстара» — стоимость и условия

Личные финансы
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Смартфон в руках
Смартфон в руках
Стоимость мобильной связи в Украине зависит от выбранного тарифного плана и условий его подключения.
У Киевстаре есть пакеты за 220−250 грн в месяц, однако воспользоваться ими могут только отдельные категории абонентов. Для клиентов без дополнительных условий самый дешевый вариант в сентябре — тариф за 370 грн в месяц.

Самый дешевый тариф без дополнительных условий

Если не учитывать предложения, доступные только при определенных условиях, самым дешевым тарифным планом Киевстара в сентябре 2026 года является «Все вместе Легкий Контракт». Его стоимость составляет 370 грн. в месяц.
В пакет входят:
  • 40 ГБ мобильного Интернета, из которых 15 ГБ можно использовать в роуминге;
  • безлимитные звонки внутри сети;
  • 300 минут для звонков по Украине и за рубежом;
  • 300 SMS;
  • Домашний Интернет со скоростью до 300 Мбит/с.
Кроме того, абонентам доступны две суперсилы без дополнительной платы на выбор. Среди вариантов «Есть связь», «Дополнительный номер», «Видео на ходу», «Соцсети и мессенджеры», Киевстар ТВ, SIM-карта для второго телефона или дополнительные 5 ГБ интернета в роуминге.
Также пакет предусматривает бонусы в Uklon, Helsi и WOG.
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Тарифы по 220−270 грн для отдельных категорий

Некоторые абоненты Киевстара могут пользоваться мобильной связью по более низкой цене. Для отдельных категорий оператор предусмотрел специальные тарифные планы.
В частности, пенсионеры от 60 лет и люди с инвалидностью могут подключить тариф «Все вместе Комфорт» за 220 грн в месяц.
Для родителей, опекунов и попечителей детей от 6 до 16 лет доступен специальный пакет на номер несовершеннолетнего за 270 грн в месяц. Он предусматривает 20 ГБ Интернета, безлимитные звонки в сети, 300 минут для разговоров по Украине и 50 SMS. Подробно о нем мы рассказывали здесь.
Еще один вариант — тариф «Все вместе Преимущество». Его стандартная стоимость составляет 250 грн в месяц, а в первые три месяца обслуживания — 200 грн. В пакет входят все стандартные сервисы, в частности, Киевстар ТВ. В то же время, подключить этот тариф могут только новые пользователи Домашнего Интернета.
По материалам:
Novyny.live
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