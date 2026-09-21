НБУ готовится судиться со Смелянским Сегодня 12:25 Смелянский судится с НБУ

Национальный банк Украины отреагировал на судебный иск гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского касательно отмены решения об увольнении из-за профессиональной непригодности. Там заявили, что предоставят суду доказательства и обоснуют свою позицию, а также будут обжаловать отрицание.

Об этом говорится в ответе пресс-службы НБУ на запрос Суспільного.

Когда состоится судебное заседание

Там подтвердили, что получили в электронной форме определение судьи Киевского окружного админсуда от 16 сентября по иску Смелянского, признав, что он имеет на это «конституционное право».

Само подготовительное заседание назначено на 26 октября 2026 года на 13:00. НБУ «готов отстаивать законность своего решения», потому что, мол, «оценка профессиональной пригодности руководителей финучреждений и поставщиков платежных услуг является неотъемлемой частью надзорных полномочий НБУ».

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«Укрпочта обеспечивает доступ миллионам граждан к основным платежным сервисам, соответственно, надлежащее функционирование компании и надлежащий уровень профессионализма ее руководителя имеет важное значение для стабильности и развития платежного рынка Украины», — отметил регулятор.

В этой связи в Нацбанке говорят, что со своей стороны подадут «отзыв» (отрицание) против иска Смелянского в срок, определенный судом.

«Нами будут предоставлены в суд все доказательства, объяснения и обоснования в подтверждение законности решения регулятора», — добавили в НБУ.

Что предшествовало иску Смелянского

16 сентября глава Укрпочты заявил , что его адвокаты подали в суд иск против регулятора с требованием отменить решение о его увольнении из-за профнепригодности.

На следующий день Смелянский сообщил, что правительство инициировало его встречу с руководством НБУ, чтобы попытаться урегулировать конфликт. По словам чиновника, до ее проведения Укрпочта воздержится от публичных комментариев по поводу спора с регулятором.

В чем НБУ обвиняет Укрпочту

23 июня НБУ признал генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского не отвечающим требованиям по профессиональной пригодности и требовал отстранить его от работы и назначить нового руководителя.