Кому найчастіше пропонують роботу: перелік затребуваних професій
Від початку року Державна служба зайнятості запропонувала своїм клієнтам майже 315 тисяч вакансій за близько 4000 професій. Найчастіше роботодавці шукали підсобних робітників, водіїв та продавців, тоді як найменше пропозицій роботи було для генетиків, ґрунтознавців, істориків та представників низки інших вузькопрофільних професій.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості.
У яких сферах було найбільше вакансій
Зазначається, що за 8 місяців послугами служби скористалися 484 тисячі шукачів роботи, серед яких 107 тисяч — люди віком понад 55 років.
Середня тривалість пошуку роботи без урахування періоду проходження професійного навчання становила 42 дні.
Найбільше пропозицій роботи зафіксували серед професій у сфері торгівлі та послуг — майже 59 тисяч.
Найменше вакансій роботодавці пропонували кваліфікованим працівникам сільського та лісового господарства, риборозведення й рибальства — 7,9 тисячі ваканасій.
Загалом клієнтам служби зайнятості роботодавці пропонували роботу майже за 4 тисячами різних професій. Серед найпопулярніших:
- підсобний робітник,
- водій автотранспортних засобів,
- продавець продовольчих товарів,
- кухар,
- бухгалтер,
- спеціаліст державної служби,
- охоронник,
- сестра медична,
- вчитель закладу загальної середньої освіти,
- швачка,
- адміністратор,
- сторож.
Найменше вакансій пропонувалися шукачам за такими спеціальностями, як генетик, ґрунтознавець, історик, соціолог, модельєр і юрист-міжнародник.
Також серед рідкісних пропозицій — робота поліграфолога, завідувача ринку, страхувальника, диск-жокея, лялькаря, кіоскера, сатураторника та копіювальника.
До цього Finance.ua зазначав, що традиційний робочий день в офісі вже не є єдиним способом організації праці. Українське законодавство дозволяє роботодавцям і працівникам використовувати кілька гнучких форматів роботи. Зокрема, можна працювати за гнучким або нефіксованим графіком, вдома чи дистанційно.
Детальніше читайте тут: Від гнучкого графіка до роботи з дому: які формати роботи доступні українцям
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