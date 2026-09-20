Українські компанії накопичили понад 4,6 тисячі нових боргів по зарплаті — дослідження
За 8 місяців 2026 року в Україні відкрили 4,6 тисячі проваджень щодо стягнення заборгованості по зарплаті. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас майже 36 тис. проваджень щодо невиплаченої платні залишаються активними, а близько 2 тисяч із них тягнуться ще з 2017 року.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».
Кількість боргів по зарплаті
4 621 новий борг по заробітній платі зафіксовано цьогоріч. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період торік, коли було відкрито 5 470 таких проваджень.
Попри те, що нових боргів меншає, їх загальна кількість залишається значною. Так, 35 922 активних проваджень налічується наразі в ЄРБ.
Частина невиплат тягнеться роками. Зокрема, 1 957 активних проваджень були відкриті ще у 2017 році.
Які галузі накопичили найбільше зарплатних боргів
Проти 311 компаній були відкриті нові провадження щодо боргів із зарплати цьогоріч. Майже половина компаній-боржників — 144 приватні бізнеси. Ще 117 компаній належать державі, а 50 — громадам.
Найбільше справ відкрили щодо:
- постачальників електроенергії та газу — 1 545;
- виробників хімічної продукції — 989;
- виробників іншого транспортного устатковання — 263;
- виробників машин — 235;
- будівельних компаній — 196.
Таким чином, на постачання електроенергії та газу і виробництво хімічної продукції разом припадає понад половина всіх нових проваджень.
Де найбільше боргують працівникам
За кількістю нових проваджень лідирує Кіровоградська область — 1 527 справ, або близько третини від загальної кількості.
Далі за кількістю проваджень:
- Дніпропетровська область — 806;
- Львівська — 360;
- Сумська — 311;
- Одеська — 260.
Найменше нових проваджень зафіксовано на Луганщині та Буковині — по 2. Ще 5 проваджень відкрили на Хмельниччині, 9 — на Херсонщині та 13 — на Волині.
Які компанії мають найбільше нових зарплатних боргів
Найбільше нових проваджень цьогоріч було відкрито проти Теплокомуненерго Олександрійської міської ради — 1 008, втім усі ці провадження наразі закриті.
На другому місці Світловодськпобут — 398 проваджень, з яких активними залишаються 11.
Серед інших великих боржників:
- Сумихімпром — 245 проваджень, усі активні;
- Одеський припортовий завод — 213, із них 212 активні;
- Карпатнафтохім — 205, усі активні;
- Дніпроазот — 191, усі активні.
Втім найбільше неврегульованих зарплатних боргів за всі роки накопичилося в компанії Сумське НВО — 4 065 справ.
У Карпатнафтохіму таких проваджень 1 467, у СМНВО — Інжиніринг — 1 102, а у Ніжинського ремонтного заводу інженерного озброєння — 1 016.
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