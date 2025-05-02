Финский авиаперевозчик Finnair из-за забастовки отменил 140 рейсов — Finance.ua

Финский авиаперевозчик Finnair из-за забастовки отменил 140 рейсов
Финская авиакомпания Finnair 2 мая отменила около 140 рейсов из-за четырехчасовой забастовки, организованной авиационным профсоюзом.
Об этом сообщает Yle, передает Укринформ.
Отмена затрагивает примерно 12 тыс. пассажиров. Остановка в работе также окажет влияние на наземное обслуживание других авиакомпаний, сообщает издание.
Finnair предлагает пассажирам отмененных рейсов альтернативные перелеты.
Как отмечается, авиационный профсоюз с сегодняшнего дня организует четырехчасовую забастовку. В нем принимают участие около 600 человек. Они отвечают за наземное обслуживание и услуги общественного питания для Finnair, а также ремонт и техническое обслуживание самолетов.
Финская авиакомпания Finnair была вынуждена отменить около 300 рейсов в декабре 2024 года из-за акции протеста Профсоюза пилотов Финляндии (SLL).
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