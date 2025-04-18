Польша готовится первой возобновить авиасообщение с Украиной после открытия неба — Finance.ua
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Польша готовится первой возобновить авиасообщение с Украиной после открытия неба

Мир
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Польша готовится первой возобновить авиасообщение с Украиной после открытия неба
Польша готовится первой возобновить авиасообщение с Украиной после открытия неба
Польша стремится стать первой страной, которая возобновит авиасообщение с Украиной после открытия украинского воздушного пространства для гражданских самолетов.
Об этом заявил уполномоченный польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль во время пресс-конференции.
«Украинская сторона знает нашу позицию: мы хотим, чтобы первый авиарейс после открытия неба (над Украиной. — Ред.) состоялся между Польшей и Украиной. Это очень важный элемент, к которому готовятся PAŻP (Польское агентство воздушного движения. — Ред.) и польские авиалинии», — сказал Коваль.
Он отметил, что именно авиационный сектор Польши является одним из наиболее подготовленных к возобновлению сотрудничества с Украиной. В частности, уже состоялось два специализированных польско-украинских семинара, посвященных этой теме.
Коваль также подчеркнул, что Польша рассматривает свое участие в восстановлении Украины через три основных направления: логистику, поддержку экспорта и поощрение инвестиций.
Напомним, Украинская авиакомпания SkyUp Airlines 18 апреля официально дала старт новым регулярным рейсам из Кишинева. Первые рейсы уже отправились в Париж и Лиссабон.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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