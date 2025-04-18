Польша готовится первой возобновить авиасообщение с Украиной после открытия неба — Finance.ua

Польша готовится первой возобновить авиасообщение с Украиной после открытия неба Сегодня 19:36 — Мир

Польша готовится первой возобновить авиасообщение с Украиной после открытия неба

Польша стремится стать первой страной, которая возобновит авиасообщение с Украиной после открытия украинского воздушного пространства для гражданских самолетов.

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль во время пресс-конференции.

«Украинская сторона знает нашу позицию: мы хотим, чтобы первый авиарейс после открытия неба (над Украиной. — Ред.) состоялся между Польшей и Украиной. Это очень важный элемент, к которому готовятся PAŻP (Польское агентство воздушного движения. — Ред.) и польские авиалинии», — сказал Коваль.

Он отметил, что именно авиационный сектор Польши является одним из наиболее подготовленных к возобновлению сотрудничества с Украиной. В частности, уже состоялось два специализированных польско-украинских семинара, посвященных этой теме.

Коваль также подчеркнул, что Польша рассматривает свое участие в восстановлении Украины через три основных направления: логистику, поддержку экспорта и поощрение инвестиций.

Напомним, Украинская авиакомпания SkyUp Airlines 18 апреля официально дала старт новым регулярным рейсам из Кишинева. Первые рейсы уже отправились в Париж и Лиссабон.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.